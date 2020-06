Optimum Marketing Group lance au Maroc une initiative solidaire pour aider bénévolement les petites entreprises à redémarrer

Erigé comme modèle de gestion du Covid-19, notamment par ses voisins, le Maroc n’a pas lésiné sur les moyens, en particulier financiers, pour faire face à la crise et se positionne désormais comme l'une des nations les plus innovantes en matière de lutte contre cette pandémie. Avec un confinement proclamé dès l’apparition du 5éme cas de Coronavirus, ou encore la mise en place d’un projet de reconversion de plusieurs usines et ateliers pour atteindre une production nationale quotidienne de 8 millions de masque, le Maroc a su anticiper de manière intelligente pour limiter les dégâts : le respect des gestes barrières, les normes de distanciation sociale et d’hygiène et le port du masque ont trouvé un écho favorable auprès de la majorité des citoyens.

Publi-Rédactionnel

Sur le plan économique, une autre initiative solidaire et citoyenne a été lancée par Optimum Marketing Group, une agence de communication de la place. Appelée « Mtfa2line » en dialecte marocain, littéralement « optimistes », cette action est principalement destinée aux novmbreuses petites et moyennes entreprises fortement touchées par la crise actuelle. En effet, Optimum Marketing Group met à disposition son expertise et savoir-faire de plus de 10 ans dans le domaine de la Communication pour accompagner 3 TPE/PME et les aider à se relancer. Cet accompagnement, à titre totalement gracieux, se concrétisera par la mise en œuvre d’une campagne de communication pour chaque marque, l’agence ayant déjà pu fédérer plus de 25 Partenaires du secteur qui lui ont permis de lever plus de 200 000 Euros en valeur espace qui servira au déploiement des 3 campagnes. Rencontre avec Jalal Hajjou, CEO de l’agence.

Pourquoi avoir lancé l’initiative Mtfa2line ?

Jalal Hajjou : Après plus de deux mois et demi de confinement, le 10 juin marquera, on l’espère, le début du déconfinement et le retour du Maroc vers un rythme économique plus ou moins normal. Dans le cadre de cette relance, plusieurs entreprises souhaiteraient lancer des campagnes de communication, mais toutes, n’en ont plus ou pas les moyens. C’est dans cette optique que www.mtfa2line.ma a vu le jour ; une initiative citoyenne et solidaire pour aider, conseiller et financer gracieusement les campagnes des TPE/PME marocaines qui seront sélectionnées.

Quels soutiens avez-vous reçu ?

JH : Avec nos différents partenaires médias, qu’ils soient afficheurs, radios privées, régies, éditeurs Presse ou imprimeurs, l’agence a pu mobiliser plus de 2 millions de Dirhams (200 000 euros) de prestation de conseil et de placement en espace média pour les trois entreprises qui seront retenues aux termes d’un examen de dossiers déposés sur la plateforme digitale mtfa2line.ma.

Quels sont vos objectifs à travers cette initiative ?

JH : L’objectif initial était de participer à l’élan de solidarité que vit notre pays, le Maroc, et fédérer les acteurs du secteur de la communication, afin de venir en aide aux entreprises les plus impactées par la crise. Nous avons lancé l’appel Mtfa2line début Mai et à date d’aujourd’hui, nous avons reçu plus de 45 candidatures de PME. Au-delà des chiffres, nous sommes très heureux d’avoir initié cette dynamique positive et de participer modestement à la relance d’entreprises marocaines.