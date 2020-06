Nutrivita : la nouvelle génération de compléments alimentaires

Nouvel acteur incontournable des compléments alimentaires, le laboratoire Nutrivita propose des formules à base de vitamines, minéraux et extraits de plantes. Pour satisfaire des consommateurs de plus en plus exigeants, Nutrivita mise sur la qualité, l’efficacité, la transparence et l’innovation.

Dans un marché des compléments alimentaires où l’on trouve trop souvent des produits intégrant des additifs controversés et sans réelle efficacité, les deux fondateurs de Nutrivita, Lucas et Alexandre, ont voulu créer une marque en laquelle les consommateurs peuvent avoir confiance.

Depuis sa création en 2012 à Toulouse, Nutrivita est à l’écoute permanente de ses clients afin de développer sa gamme de compléments vendue sous forme de poudre, de gélule, ou bien liquide.

Chez Nutrivita, des compléments pour chaque besoin !

Destinées à favoriser la santé et le bien-être, les 12 références de Nutrivita sont notamment conseillées pour stimuler l’immunité, le tonus et la vitalité, pour réduire le stress et la fatigue, pour soulager les articulations ainsi que la digestion.

Le succès de Nutrivita s’explique par la place primordiale accordée à la qualité de ses produits, formulés avec les meilleurs actifs, aux dosages adaptés pour une efficacité optimale. L’entreprise mise également sur la maîtrise de sa chaîne de production qui privilégie le Made In France et garantit une traçabilité complète. Le tout, à prix abordable.

Dans son catalogue de vente, Nutrivita propose, entre autres, des oméga 3 issus de la pêche responsable avec une haute teneur en acides gras essentiels, du magnésium hautement assimilable et de la spiruline certifiée bio riche en protéines et antioxydants.

L’entreprise consacre une grande partie de son activité à la recherche et au développement de nouvelles formes de compléments alimentaires, comme le démontre sa nouvelle gamme de vitamine C liposomale.

Focus sur la vitamine C liposomale : le produit phare de Nutrivita

Issue des récentes innovations technologiques, la vitamine C liposomale est une forme de vitamine C encapsulée dans une bulle de graisse appelée liposome qui protège le nutriment. Cette technologie d’encapsulation brevetée décuple l’assimilation par l’organisme de la vitamine C consommée, pour un maximum de bienfaits !

Grâce à une volonté de diversification des produits et des exigences strictes en termes de pureté, de biodisponibilité et d’efficacité, Nutrivita entend s’inscrire sur le long terme comme l’un des principaux acteurs de la nouvelle génération des compléments alimentaires.

[En partenariat avec Openmedias]