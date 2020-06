Fête des pères : une bouteille de champagne personnalisée

Avis à ceux qui n’ont toujours pas trouvé de petit cadeau pour la fête des pères : La Grande Epicerie de Paris propose un service original de personnalisation sur bouteille dans son espace cave.

Il suffit de choisir sa bouteille parmi huit références de champagne et de spiritueux et de faire marcher ses méninges pour trouver la plus belle des dédicaces. Le message sera ensuite gravé sur l’étui pour les champagne et directement sur la bouteille pour les spiritueux.

Il peut comprendre 1 à 35 caractères, espaces compris sur 1 à 3 lignes. Cela laisse suffisamment de place pour laisser libre cours à son inspiration. Ce service est gratuit. Il est disponible en magasin dès aujourd’hui jusqu’au 28 juin.

Grande Epicerie de Paris, 38, rue de Sèvres, Paris 7e.