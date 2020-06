Watch Certificate : une idée cadeau pour la fête des pères

Comment certifier l'authenticité d'une montre de valeur de seconde main ? C'est souvent le problème numéro 1 pour les amateurs d'horlogerie. Un souci qui n'en est plus un grâce à la société française Tradeewatches. Celle-ci propose, à partir de 99 euros, de délivrer sous 72h un Watch Certificate.

Une carte en métal brossée de 48 grammes, au format d'une CB classique, qui permettra d'attester officiellement et en toutes circonstances de l'authenticité d'une montre, que ce soit lors de la vente ou après avoir été victime d'un vol, par exemple. Présentée comme infalsifiable, celle-ci est frappée d'un numéro de série et d'un QR code qui, une fois scanné sur un smartphone, détaille les origines de votre garde-temps.

Concrètement, il est possible de solliciter l'expertise de Tradeewatches qui détaille les différentes étapes de son Watch Certificate sur son site dédié ici. Une carte intéressante pour les personnes qui se voient offrir une montre de valeur ou en reçoivent en héritage. Elle intéressera également les acheteurs en ligne d'une montre de luxe de seconde main. De quoi rassurer tous ceux qui souhaitent s'assurer que leur montre n'est pas une contrefaçon vendue au prix fort peuvent passer par un horloger indépendant qui se chargera d'authentifier la toquante en suivant les 42 points de certification du Watch Certificate. Marque, modèle, numéro de série sur le boîtier et le mouvement, année, diamètre, type de mouvement, état général, mais aussi état de chaque pièce, factures d'entretien, révisions... Tout est ici méticulusement passé en revue.

Mais le travaille mené autour du Watch Certificate ne s'arrête pas là. Après être passée entre les mains d'un horloger professionnel, la montre arrive ensuite dans celles d'un expert indépendant. Ce dernier va alors prendre le relais pour une seconde inspection et noter les différents points de contrôle. Ce n'est qu'une fois passé toutes ces étapes que la carte sera émise et accompagnera le garde-temps tant convoité. Comme la carte grise d'une automobile, le Watch Certificate accompagnera la montre toute sa vie. En outre, en cas de vol, le numéro de série de la montre référencée par Watch Certificate permettra de classée celle-ci et de prévenir automatiquement son propriétaire si quelqu'un tente de la revendre.