Après avoir déconseillé aux voyageurs de visiter la France, Tripadvisor revoit sa copie

Le secteur du tourisme, frappé de plein fouet par l’épidémie de Coronavirus repart doucement. Mais des hôteliers de Thonon-les Bains ont tiré la sonnette d’alarme en fin de semaine dernière, après avoir découvert que le site de réservation TripAdvisor déconseillait les voyages en France.

C’est cette petite phrase - « Les voyages touristiques sont actuellement restreints vers cette destination, à cause du Covid-19 » - affichée sur le site de TripAdvisor pour toutes recherches de voyages en France, qui a mis le feu aux poudres. Outrés, des hôteliers de Thonon-les-Bains ont demandé le retrait de ce message lourd de conséquences pour les professionnels du tourisme, comme l’a révélé France Bleu.

D’autant que parmi les destinations européennes, toutes n’ont visiblement pas fait l’objet de mises en garde similaires. « Toutes les heures où ce message s'affiche, ce sont des heures où nous perdons de l'argent, et où nos socio-professionnels paient le plus lourd tribut. Alors on ne va pas baisser les armes, tant que le message ne sera pas enlevé, puisqu'il n'est pas présent, ni sur l'Italie, ni sur l'Espagne, ni sur l'Allemagne, et que nous ne sommes pas plus touchés par le Covid-19 que ces destinations » a expliqué lundi 22 juin, Julie Legros, directrice de l’office de tourisme de Thonon-les-Bains.

Gain de cause pour les hôteliers français

Après une première fin de non-recevoir au motif que « ce message correspond en tous points à la situation causée par la crise sanitaire » selon France Bleu, qui s’est procuré l’échange de mails entre l’office de tourisme de Thonon-les-Bains et l’antenne française du site américain, les hôteliers français ont finalement eu gain de cause. La plate-forme a revu sa copie et supprimé, hier, mercredi 24 juin, le message de la discorde.

Retrouvez toute l'actualité sur le Tourisme ICI