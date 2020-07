Maillots de bain : une sélection green pour l'été

Il est encore temps de parfaire sa garde-robe d’été. Pièce incontournable des vacances, le maillot de bain se met au vert. De plus en plus de marques signent en effet des pièces écoresponsables pour femme et homme. Tour d’horizon de ces griffes qui proposent des modèles conçus dans le respect de l’environnement.

Une ou deux pièces, short d’homme, ligne spéciale green, marque 100 % éco-responsable, porter des modèles au design soigné tout en protégeant la planète devient de plus en plus facile.

Des marques 100 % eco responsables

Elles ne misent que sur des modèles écoresponsables conçus intégralement dans des matières recyclées.

Elles se nomment notamment Mood Paris, qui signe trois modèles 100 % recyclés, Dos Gardenias, griffe haut de gamme dont la collection 2020 est conçue à 100 % en nylon régénéré, et propose aussi des une-pièce et combinaison néoprène conçues à partir de calcaire et non de pétrole, ou encore Posidonie. Cette toute jeune marque a ainsi lancé de son côté des maillots conçus à partir des filets de pêche récupérés dans les océans et recyclés pour imaginer des modèles aux coupes intemporels. Ces filets, qui constituent 55 % de la pollution des mers, sont récupérés par des associations de plongeurs à la main puis traités. Ils sont labellisés OEKOTEX et proposent trois systèmes d’attache grâce à des nœuds qui évitent, en prime, l’usage du plastique.

Des collections plus green

De plus en plus de marques poursuivent leur transformation vers des produits toujours plus responsables. C’est notamment le cas de Princesse Tam Tam dont 15 % de la collection printemps-été 2020 est éco-conçue, c’est-à-dire qu’elle réutilise des matières perdues ou écartées, et 95 % de la collection est labélisée OEKOTEX, certifiant l’absence de substance chimique nocive, ou encore de la jolie griffe de lingerie et maillot Ysé, qui intègre pour la première fois des matières à base de fibres recyclées.

Alors qu'elle lance sa première collection bain, la jeune marque de lingerie Icone fait aussi les choses bien. Ses premiers modèles de bain contiennent déjà 50% de fibres recyclées et elle ambitionne de créer des maillots 100 % recyclés dès l'année pochaine.

De son côté, la marque britannique Boden lance sa toute première collection de maillots de bain respectueux de la planète. Des modèles conçus à partir de filets et de chutes de tissus et doté de doublure en polyester recyclé.

Par le biais de sa collection Wecare, Etam mise également sur des modèles en partie conçus en polyester recyclé.

Des maillots hommes à LA POINTE Du respect de L'ENVIRONNEMENT

La gent masculine n’est pas en reste. Elle aussi pourra porter des modèles résolument non nocifs pour la planète. Après une première ligne en tissu éco-recyclé en 2019, Apnée garde la cap et voit encore plus grand. Cette année, l’ensemble des modèle imprimés de la jeune maison sont éco-conçus et chaque modèle est confectionné à partir des déchets plastiques collectés en Mer Méditerranée, en partenariat avec SEAQUAL.

Une philosophie partagée par la maison Surprise Paris, qui ne signe que des modèles 100 % recyclés à partir de déchets récoltés dans les océans.

