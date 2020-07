Coronavirus : Disney lance des masques de protection officiels

The Walt Disney Company France a annoncé la commercialisation d'une collection de masques de protection à l'effigie de ses personnages, dont l'intégralité des bénéfices sera reversée à la Croix-Rouge.

Les masques en tissus réutilisables, à usage non médical, représentent des personnages Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. Ainsi, Mickey, Blanche Neige, Spider-man, Bob Razowski ou encore Baby Yoda sont représentés. Les masques sont disponibles en quatre tailles : small, medium, large et extra large, et sont vendus par packs de quatre au prix de 22 euros.

Ils peuvent être précommandés dès ce mardi et jusqu'au 30 novembre 2020 sur shopDisney.fr. Les livraisons sont prévues pour le mois d'août.

Par ailleurs, The Walt Disney Company France indique sur son site que le filtrage et la respirabilité de ses masques ont été testés par des laboratoires indépendants et des conseils sur leur entretien sont disponibles sur leur magasin en ligne, comme le lavage mais aussi l'ajustement.

des masques donnes a des hopitaux

The Walt Disney Company fera de plus don en Europe de 100.000 masques en tissu à des partenaires associatifs, dont 10.000 à plusieurs hopitaux pédiatriques en France.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan d'actions de solidarité global lancé par Disney afin de venir en aide aux populations les plus fragilisées par la pandémie de Covid-19. A ce jour, The Walt Disney Company a fourni l'équivalent de plus de cinq millions d'euros de produits, services et aides financières à différentes associations en Europe, indique The Walt Disney Company France.

