Vacances d'été : comment voyager à l'étranger sans quitter la France ?

Les Français vont majoritairement partir en France cet été. Alors que l’Hexagone offre une myriade de paysages exceptionnels, certains ne sont pas sans rappeler plusieurs sites plébiscités par les voyageurs à travers le monde, du grand canyon à la côte irlandaise en passant par la Turquie.

Pour les Français en mal de séjour à l’international - ils sont neuf millions de vacanciers à partir à l’étranger l’été - tour d’horizon de ces sites touristiques français qui partagent des similitudes avec les paysages caractéristiques de certains pays étrangers, tout en cultivant leur propre personnalité.

Etretat ou les falaises de la côte irlandaise

Si les côtes irlandaises et la Wild Atlantique way ont été immortalisées à l’écran, les non moins célèbres falaises d’Etrat et la côte d’Albâtre ont inspiré de nombreux peintres, de Monet à Courbet en passant par Delacroix. Deux sites qui, avec leurs falaises abruptes et sauvages, battues par les flots, partagent plus d’un point commun.

Dieppe pour le clin d'oeil à Copenhague

Toujours en Normandie, dont l’office de tourisme s’est lancé dans le jeu des comparaisons, Dieppe, son port et ses jolies façades colorées affichent, sans l’ombre d’un doute, un air de ressemblance avec le quartier de Nyhavn, bien connu des touristes à Copenhague.

Le sentier des ocres où le Colorado français

Cheminée de fée, terre rougeoyante, variation de couleurs, l’Hexagone a aussi son grand canyon et son Colorado. Le sentier des ocres, près du village de Roussillon, supporte sans rougir la comparaison, comme les carrières de Rustrel, surnommées le Colorado provençal.

#Rustrel, le "Colorado Provençal" : là où la nature s'exprime en mode couleurs flamboyantes... Façonnées par la main de l'homme, ces anciennes carrières sont un incontournable du Lubéron. #ExploreFrance #FromHome pic.twitter.com/5F7KvGwBa2 — France.fr (@FR_FranceFR) April 11, 2020

L’archipel des Glénan comme un petit coin de Polynésie

Avec ses eaux cristallines, ses dégradés de bleus et ses plages de sable blanc, l’archipel des Glénan, en Bretagne, mérite amplement la comparaison, les phares en plus, les grandes chaleurs en moins. Et lui aussi possède sa fleur de Tiaré. Baptisée Narcisse des Glénan, cette petite fleur également blanche ne pousse que sur l’archipel. Petite différence toutefois, elle est inodore.

Le Gers version petite Toscane

Il est surnommé la petite Toscane française. Le département du Gers avec ses collines, ses vallons, ses villages de charmes et ses châteaux, à l’instar de celui de Lavardens ou encore le village médiéval de Castelnau Barbarens, invite lui aussi à la dolce vita toscane.

Annecy ou la Venise des alpes

Avec ses canaux et ses petites ruelles, la vieille ville d’Annecy rappelle une autre cité italienne bien connue pour ses célèbres ruelles au bord de l'eau. Et comme pour la ville belge de Bruges, la «Venise du nord», sa ressemblance avec la Cité des Doges lui vaut le surnom de « Venise des Alpes ».

Le site des Orgues cousin de la Cappadoce Turque

Avec leurs cheminées de fée blanches en partage, les paysages lunaires du site des Orgues d’Ille-sur-Têt, situé à une demi-heure de Perpignan, et ceux de la région de Cappadoce, en Turquie, ne sont pas si éloignés. En France, ce site protégé offre de superbes balades.

La visite des Orgues d'Ille sur Tet m'a rappele les paysages de la Cappadoce. Un site très dépaysant à découvrir dans les Pyrénées Orientales @infotourisme66 pic.twitter.com/uwVho8qvVB — voyagerenphotos (@voyagerenphotos) June 7, 2018