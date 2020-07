Les protéines végétales font vivre plus longtemps que les protéines animales

Les protéines végétales ont un impact positif sur l'espérance de vie, selon une étude américaine étudiant le lien entre le choix des protéines alimentaires et la mortalité.

Les personnes âgées qui mangent plus de protéines végétales que de protéines animales ont tendance à vivre plus longtemps, concluent les scientifiques du National Cancer Institute du National Institutes of Health des Etats-Unis. En effet, ceux qui consomment plus de protéines végétales que la moyenne ont un taux de mortalité inférieur de 5 % à la moyenne, détaille l'étude.

En outre, plus une personne mange de protéines végétales, plus elle a tendance à vivre longtemps. Par exemple, ceux qui ont échangé seulement 3 % de protéines d'origine animale dans leur alimentation contre des protéines d'origine végétale, ont vu une réduction de 10 % du risque de mortalité.

Pour arriver à ces conclusions, publiées dans Jama Internal Medicine, les chercheurs se sont appuyés sur la base de données NIH-AARP Diet and Health Study, qui compile les informations de plus de 179.000 femmes et 237.000 hommes. Cette base contient les renseignements alimentaires de chaque personne, ce qui a permis aux scientifiques de mesurer la quantité de protéines qu'elles mangent et leur nature, animale ou végétale.

Si la viande, le poisson, les oeufs, le lait et les produits laitiers sont des aliments d'origine animale riches en protéines, les végétaux contiennent toutes les protéines nécessaires à l'Homme. Parmi ceux-ci, les plus riches en protéines sont les graines oléagineuses (cacahuètes, amandes, pistaches etc.), les légumineuses et leurs dérivés (tofus, pois chiches, haricots etc.) ou encore les céréales.