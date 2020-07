Vacances d'été : les plus beaux châteaux de France à visiter

Ce dimanche 19 juillet se tient la journée internationale des châteaux. Alors que cet été, les Français resteront dans l’Hexagone et qu’ils sont plus de 60 % à plébisciter la découverte des régions, selon le sondage VVF «Les vacances et les Français», tour d’horizon des plus beaux châteaux de l’Hexagone.

D’autant que cette année, ces sites ne bénéficieront pas de l’afflux des touristes internationaux. L’occasion pour les voyageurs français de soutenir le patrimoine et de profiter de visites sans la foule. De l'incontournable demeure de Louis XIV aux époustouflants châteaux du Pays Cathare en passant par les emblématiques édifices de la Loire ou le célèbre château du Haut-Koenigsbourg en Alsace, chaque région a son joyau. Tour des remparts.

Le château de Versailles - Ile-de-France

C'est le château le plus visité de France. Alors qu'en 2019, il a accueilli 8 millions de visiteurs, dont 80 % de touristes internationaux, la demeure du Roi soleil, sa célèbre galerie des glaces et ses jardins se découvriront presque en toute intimité cet été.

Le Château de Versailles poursuit la réouverture de ses espaces. À partir de ce week-end, profitez de l'ouverture du Petit Trianon, des salles des Croisades et des Salles Empire.





Retrouvez tous les détails sur les conditions de visites de l'été 2020 https://t.co/A7GPz8fN4J — Chateau de Versailles (@CVersailles) July 11, 2020

Château de Vaux-le-Vicomte - Ile-de-France

Situé à 50 kilomètres de la Capitale, il a inspiré Louis XVI pour édifier le château de Versailles. Demeure de Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi soleil, ses jardins sont signés André Le Nôtre, son architecture Louis Le vau et sa décoration Charles Lebrun. Une équipe que réunira à nouveau Louis XIV pour réaliser le Château de Versailles.

#ReouvertureDuChateau



Nous avons la joie de vous annoncer la réouverture complète du @chateauvlv dès ce samedi puis tous les week-ends et jours fériés !





Visite libre du jardin avec animations, réservation obligatoire pour la visite du château : https://t.co/ZvBR28xgNP. pic.twitter.com/4DHIgrxf27 — Château de Vaux-le-Vicomte (@ChateauVLV) June 12, 2020

Le château de Chenonceau - Centre Val-de-Loire

Marqué par la présence de nombreuses femmes qui l'ont bâti, restauré, embelli, sauvé tel que Diane de Poitiers, Catherine de Médicis ou encore Louise Dupin, ce joyau marque les esprits pour son architecture étonnante puisqu'il enjambe la Loire.

One of my favorite castles in the #Loire Valley in France – the magnificent Château de #Chenonceau pic.twitter.com/VKe2QPgnLc — Olivia Longueville (@O_Longueville) June 12, 2020

Le château de Chambord - Centre val-de-Loire

Le plus connu des châteaux de la Loire a célébré l'année dernière ses 500 ans. Initié par François Ier en 1519, le château est construit autour d'un axe central : son célèbre escalier à doubles révolutions, inspiré par Léonard de Vinci.

Rendez-vous le 19 juillet pour la journée internationale des châteaux ! Cette année, le thème sera la musique !



Save the date of July 19th for the 5th edition of the #PalaceDay, the international day of all the castles of the world ! pic.twitter.com/czq5qCd2ee — Château de Chambord (@domainechambord) July 15, 2020

Le château de Chantilly - Hauts-de-France

A 30 minutes de Paris, situé dans la région des Hauts-de-France, la château de Chantilly marque notamment les esprits pour ses jardins à la françaises créés par Le Nôtre et ses célèbres grandes écuries.

#MondayMotivation



Vue plongeante sur le château.





Sophie Lloyd pic.twitter.com/dtCx3AMJjk — Domaine de Chantilly (@chantillydomain) June 29, 2020

Les châteaux du Pays Cathare - Occitanie

Perchés sur des promontoires rocheux, les châteaux dits Cathares offrent un spectacle éblouissant. Egalement appelées «citadelles du vertige», l'Aude en compte un peu moins d'une dizaine dont les châteaux d'Aguilar, de Peyrepertuse, Puilaurens ou encore Queribus, en lice pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Château du Haut Koenigsbourg - Alsace

Improbable chateau fort médiéval aux teintes rosées érigé au 12e siècle, perché sur son promontoire et entouré de verdure, le château du Haut Koenigsbourg a tout du décor de cinéma. Pas étonnant qu'il ait inspiré le 7e art et ait servi, entre autres, de lieu de tournage au film culte de Jean Renoir «La grande illusion» ou inspiré le réalisateur japonais Miyazaki pour son film d'animation «Le château ambulant».