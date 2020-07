Brasseur, parfumeur, savonnier… le tourisme d’entreprise fait campagne cet été

Les hashtags se multiplient cet été pour visiter l’Hexagone, soutenir l’activité touristique, les savoir-faire locaux et les artisans durement frappés par la crise. Dans ce contexte particulier, le tourisme d’entreprise et de savoir-faire joue la carte de la séduction sur les réseaux sociaux.

Du #CetEtéJeVisiteLaFrance, lancé par Atout France mi-juin, au #cetEtéJevisiteUneEntreprise et la campagne RêvesDeVisite développée par Entreprise et découverte, l’association nationale de la visite d’entreprise, en passant par le #TousAvecNosArtisans, imaginé par le réseaux des chambres des métiers et artisanat, de nombreuses actions sont menées pour valoriser le tourisme de savoir-faire durant la saison estivale et en faciliter l'accès.

Bravo pour cette campagne #Rêvesdevisite lancée par Entreprise et Découverte !



cet été, partez à la découverte des savoir-faire inestimables de notre pays. Vous rencontrerez des femmes et des hommes passionnés qui perpétuent l'excellence ! #CetEteJeVisiteLaFrance https://t.co/waUlesVUwV — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 17, 2020

Plus de 10 millions de visites d'entreprise en France

Une activité pratiquée par 15 millions de Français en 2018, selon Le Routard, qui lui a d’ailleurs consacré un ouvrage. Gastronomie, textile, parfumerie, artisanat, mais aussi visites de sites industriels, près de 2000 entreprises ouvrent en effet leurs portes au grand public. L'objectif : faire connaître et partager le savoir-faire d’artisans passionnés et les coulisses de fabrication d’entreprises emblématiques. Des visites référencées, région par région, sur le site Entreprise et découverte.

Parmi elles : l’usine historique de Fragonard à Grasse, la coutellerie de Laguiole en Aveyron, la verrerie de Biot, près d’Antibes, les Parapluies de Cherbourg, la fabrique du nougat d’Arnaud Soubeyran à Montelimar, la Savonnerie Marius Fabre à Salon-de-Provence ou encore les ateliers Saint James, tout près du Mont-Saint-Michel.

Venez découvrir les coulisses de notre savoir-faire !





Nos ateliers situés 1 rue de Beaufour à Saint-James, en Normandie, sont de nouveaux ouverts aux visites !#Rêvesdevisite #CetÉtéJeVisitelaFrance#CetÉtéJeVisiteUneEntreprise #UnAutreTourisme pic.twitter.com/k7svS6GTkH — SAINT JAMES (@saintjames) July 9, 2020

Au-delà, le tourisme d'entreprise donne aussi l’occasion de pénétrer dans des sites industriels bien connus du public mais paraissant parfois inaccessibles. Airbus, la société des eaux de Volvic ou encore les centrales EDF, deuxième entreprise la plus visitée de France avec 425.000 visiteurs venus en 2019, accueillent elles aussi le public tout au long de l'année.

Nous sommes la 2e entreprise la plus visitée en ! En 2019, 425 000 curieux ont découvert les coulisses de la production d’électricité. Pourquoi pas vous ? #Rêvesdevisite #CetÉtéJeVisitelaFrance #VisiterEDF cc @EetD_FR — EDF Officiel (@EDFofficiel) July 15, 2020

Un artisanat local et des professions également mis en avant, cet été, par les chambre de métiers artisanat mais aussi l’Institut national des métiers d’art, qui de leur côté mettent l’accent sur les savoir-faire régionaux et les entreprise du patrimoine vivant à travers, entre autres, le slogan «cet été, c'est plage, petit village, rencontre et savoir-faire». L'occasion de partir à la rencontre de professionnels entre marchés, ateliers et visites.

Cet été, cap sur les savoir-faire !





Soutenez les ateliers et entreprises @labelepv : en achetant des produits et en visitant les entreprises, vous soutenez la #relance et faites un acte militant en faveur du #FabriquéEnFrance !





Tout le programme > https://t.co/bbuNw1kMg6 pic.twitter.com/VLWIGT7I9S — Institut National des Métiers d'Art (@metiersdart) July 20, 2020

un nouveau site dédié au tourisme brassicole

Et chaque branche se structure, comme en témoigne le lancement avant l'été, par l'association des Brasseurs de France, d'un site dédié aux visites de brasseries dans l'Hexagone : Bière tourisme.fr. Une initiative qui participe au développement du tourisme brassicole, fillière qui a réuni près d'un million de visiteurs en 2019. Des brasseries dont le nombre a explosé ces dernières années - le territoire en compte plus de 2.000 - qui accueillent le public toute l'année pour partager, elles aussi, leur savoir-faire, leur technique et inscrire le tourisme brassicole dans les pas de l'oenotourisme, secteur qui en 2016 a attiré plus de 10 millions de touristes.