Vacances d'été 2020 : la Bretagne dresse un bilan positif de la saison

Alors que la Bretagne a attiré de nombreux vacanciers cet été, les professionnels du tourisme local se disent satisfaits des deux mois d’été, rapporte Tourisme Bretagne, le Comité Régional du Tourisme de la péninsule.

Les juilletistes et les aoutiens étaient attendus pour relancer l’activité touristique, secteur particulièrement impacté par l’épidémie de Coronavirus et le confinement. Malgré des départs moins nombreux cette année - 53 % des Français déclarent être finalement partis au cours des deux mois d’été contre 70 % l’année dernière – ils ont, comme attendu, privilégié l’Hexagone, permettant au secteur de retrouver des couleurs et de compenser l’absence de la clientèle étrangère.

La Bretagne, deuxième région la plus plébiscitée

Ainsi selon Tourisme Bretagne, la région a accueilli 12 % des séjours estivaux des Français, contre 10 % l’an passé. Un chiffre qui permet à la Bretagne de se classer à la seconde place des régions françaises plébiscitées cette année, talonnée par l’Occitanie et derrière la Nouvelle Aquitaine, note le Comité régional de la Bretagne dans un communiqué.

Des professionnels satisfaits dans l’ensemble

Avec environ 54 millions de nuits enregistrées en juillet et en août, 82 % des professionnels de l’hébergement se sont ainsi dit satisfaits de la fréquentation touristique de l’été 2020. Les hôtels et les propriétaires de locations meublées affichent respectivement un taux de satisfaction de 86 et 89 %. Un constat moins net du côté de l’hôtellerie de plein air, ou 60 % se disent satisfaits, et des hébergements collectifs (66% de satisfaction).

Les acteurs des loisirs de plein air comme le nautisme, le vélo, la randonnée affichent eux aussi un fort taux de satisfaction (88%). La situation est plus contrastée du côté des professionnels des activités et sites de visites couverts (74 %) et des restaurateurs (73%).

Une bonne fréquentation qui n’a cependant pas permis de rattraper les pertes de chiffres d’affaire du printemps. Le manque à gagner sur la période de mi-mars et fin juin est estimé entre 1, 3 et 1, 5 milliard d’euros. Reste à savoir quel tournant prendra la suite de la saison. 60 % des acteurs du tourisme breton se disent inquiets.