Les 8 meilleurs vélos électriques de 2020

Accompagnant le boom de la demande de bicyclettes, le marché des vélos électriques est aujourd'hui le nouvel eldorado pour pédaler sans se fatiguer. Voici notre sélection des meilleurs modèles commercialisés en 2020.

Les tarifs indiqués sont les prix de vente conseillés. En outre, sachez que ce type de vélo a vu ses prix décroître par rapport à l'an passé. «En mai 2019, un vélo électrique coûtait en moyenne 2.461 euros, contre 1.530 euros en mai 2020», rapporte une étude comparative d'Idealo. Il est à noter que diverses collectivités proposent des coups de pouces pour la mobilité verte en remboursant jusqu'à 500 euros pour l'achat d'un vélo électrique.

A moins de 4.000 euros

Design, fin et racé, l'Eeyo 1 de Gogoro compte parmi les musts du genre. Proposé au tarif de 3.999 euros, il reste réservé aux connaisseurs fortunés. Mais à ce prix, il intègre les toutes dernières technologies, avec sa batterie quasi invisible et sa courroie capable de démultiplier la force de pédalage. Ainsi, plus vous pédalez fort, plus l'Eeyo 1 vous assiste. Il intègre également son propre système antivol via une application mobile dédiée. Si son propriétaire s'éloigne, les roues restent bloquées. Attention toutefois à l'attacher quand même à un endroit pour le retenir, car il fera des envieux. Bon à savoir, l'Eeyo 1 se recharge sur un socle dédié où l'on enfourche le vélo. Il faut donc accéder à une prise électrique pour le faire.

Eeyo 1, Gogoro, 3.999 euros (disponible à partir de la mi-juillet).

A moins de 3.500 euros

Réputée pour la praticité de ses modèles pliables, la marque britannique Brompton est également présent sur le segment des VAE Brompton Electric. Le constructeur vient de lancer une nouvelle version toujours aussi robuste et polyvalente, avec un châssis mêlant aluminium et titane. Un effort particulier a été réaliser pour contenir son poids pour ne pas excéder les 13 kilos, sans batterie. Cette dernière étant glissée dans son propre saccoche à clipser facilement à l'avant du guidon. On apprécie d'ailleurs de pouvoir utiliser cette saccoche pour y glisser quelques affaires (porte-fueille, smartphone...) et éviter de s'encombrer. La batterie peut vous accompagner sur 25 à 60 km selon les usages et le choix de la puissance de l'assistance. A l'essai, si la puissance 3 donne un bon coup d'accélérateur dans les côtes, rester en 2 ou en 1 assure déjà une bonne assistance pour ne pas se fatiguer. Surtout, il possède un système d'analyse du pédalage pour automatiquement fournir une assistance adaptée au parcours (côte, pente et faux plats). En outre, les phares peuvent s'allumer automatiquement, comme sur une voiture.

Côté pliage du vélo, les éléments sont simples. Si les premiers essais seront forcément un peu long, avec l'habitude comptez moins de 2 minutes pour replier ce Brompton. Un vélo particulièrement recommandé pour les personnes qui ne disposeraient pas d'un local pour le ranger, puisque sa compacité lui permet d'être stocké facilement dans un hall d'entrée, voire même à son bureau.

Brompton Electric, Brompton, à partir de 3.200 euros.

A moins de 3.000 euros

Le vélo n’est pas encore disponible mais son constructeur assure que 2.000 modèles sont déjà précommandés. Angell est le fruit du travail entre l’entrepreneur Marc Simoncini (fondateur de Meetic) et le designer star Ora-ïto. Le résultat ne manque pas de style avec de jolies courbes. La batterie est absorbée dans la silhouette par le design. Le vélo brille également par son poids : 13,9 kg. C’est très léger quand on sait qu’en moyenne un VAE tourne autour de 20 kg. Angell est doté d’un écran tactile au niveau de la potence qui permet d’afficher des applis. Il intègre toute une série de gadgets dont le plus impressionnant est l’alarme antivol : en cas de tentative, les roues se bloquent et une alarme se déclenche. Enfin si son propriétaire a un accident, les proches désignés sont automatiquement prévenus.

Angell, 2.690 euros.

A moins de 2.000 euros

Avec sa selle et ses poignées Brooks, le Vélo Mad attire l’œil. Conçu par deux Rouennais, l’entreprise voit les commandes affluer depuis la fin du confinement et tourne à plein régime. Il faut dire que son VAE a quelques arguments. En plus de sa silhouette chic, ses accessoires sont robustes : dérailleur Shimano, pneus WTB… C’est le vélo idéal pour un usage quotidien. La batterie s'enlève facilement. Le rapport qualité prix est excellent : 1.720 euros pour la version Sport. A noter : les garde-boue et le porte bagage sont en option. Une boutique permanente doit ouvrir début juillet au 54, boulevard Beaumarchais, Paris 11e.

Le Sport, le Vélo Mad, à partir de 1.720 euros

Autre modèle qui nous a séduit dans cette gamme de prix : L'EOVOLT Confort. A moins ce 1.700 euros, ce vélo pliable frappe fort en terme de rapport qualité-prix. Avec ses grosses roues de 20 pouces, il est très rassurant, même pour les novices. Son look atypique attire l'œeil et il offre jusqu’à 100km d’autonomie grâce sa batterie astucieusement logée dans la tige de la selle. Le Confort est en outre équipé d’un dérailleur Shimano 7 vitesses et de freins à disques hydrauliques très efficaces. L'assistance électrique s'échelonne sur cinq niveaux, et il est très facile de passer de l'une à l'autre. Seul défaut à notre goût, il est un peu raide sur de longues distances et on aurait apprécié une fourche hydraulique pour apporter un peu de souplesse à la conduite. Un très bon point vient contrebalancer tout ça : EOVOLT est une entreprise française, basée à Bourges.

Confort, EOVOLT, 1.699 euros.

A moins de 1.000 euros

La marque chinoise Xiaomi est aujourd'hui leader sur le marché des trottinettes électriques, notamment sur le territoire français. Mais son champ de compétences ne s'arrête pas là, puisque ses VAE sont particulièrement réussis d'un point de vue qualité-prix. En atteste le nouveau Mi Smart Electric Folding Bike, un vélo très compact et pliable à moins de 1.000 euros. A l'essai, ce vélo s'offre un cadre robuste et bien pensé, avec un compteur digital qui tombe sous le pouce pour changer la puissance de l'assistance électrique à la volée. Cette dernière offre un rappor de trois vitesses, ainsi qu'un boost (activable) qui donne un bon coup de pied aux fesses pour grimper les côtes. On salue également la présence d'un système de vitesses intégré Shimano vraiment innovant puisqu'il ne s'appuie pas sur un dérailleur. La batterie Samsung intégrée offre jusqu'à 45 km d'assistance électrique. Un bémol toutefois sur le système de retrait de la batterie amovible, qui n'est pas évident à enlever sans un certain coup de main. Pour le reste, il reste pratiquement le seul de sa catégroie à ce niveau de prix.

Mi Smart Electric Folding Bike, Xiaomi, 999 euros.

Avec son look rétro et ses couleurs vintages, le City de la marque française Velair allie classique et modernité avec brio. Son prix, inférieur à 1.000 euros, le place dans la catégorie des VAE abordables, mais il ne sacrifie en rien à la qualité. Son style, calqué sur le vélo hollandais, accorde donc une place à la technologie, avec une batterie rechargeable en 4-5 heures et amovible, ainsi qu'une commande au guidon pour assurer jusqu'à cinq modes d'assistance électrique. Ajoutons à cela un cadre robuste et adapté à une circulation urbaine ou rurale et l'on obtient un modèle avec un très bon rapport qualité-prix.

City, Velair, 890 euros.

Pour un achat sûr, sans fioritures, et sans mettre en péril son budget, la marque Scrapper propose toute une gamme de vélos à assistance électrique, disponibles sur leur site, ou celui de Go Sport, son distributeur officiel. Le modèle Scrapper E-Urban 2.0 se distingue avant tout par son prix, juste en dessous des 1000 euros, ainsi que par sa souplesse. Couplée à une solide suspension avant, ce cycle est idéal pour naviguer entre les pistes cyclables amochées, les pavés, ou les embouteillages. D'une simplicité extrême, il offre grâce à ses 7 vitesses et ses 6 niveaux de puissance de batterie de quoi effectuer sans soucis ses trajets quotidiens, même s'il ne faut pas s'attendre à rivaliser avec un scooter en terme de célérité. La batterie, nichée dans le porte-bagage, est amovible.

E-Urban 2.0, Scrapper, 999 euros.