Ces 5 nouvelles activités pour une rentrée en pleine forme

Avec la rentrée, vient l'heure des bonnes résolutions pour perdre les kilos accumulés pendant l'été. Malgré un protocole sanitaire drastique à respecter, les salles de sport et de remise en forme ont imaginé des programmes variés et souvent exclusifs. Voici cinq nouveautés à tester de toute urgence dans la capitale.

Naturo yoga

© Jean Picon

Naturopathe et professeur de yoga, Emeric Bourgeois a conçu le Naturo Yoga, un cours exclusif pour le club de sport premium L’Usine. Pour lui, cette discipline «est un véritable pont spirituel entre la puissance physique, dynamisante, relaxante du yoga et les concepts traditionnels aux effets bienfaiteurs de la naturopathie». Les techniques respiratoires, l’hygiène somato-émotionnelle, psycho-émotionnelle et l’hydrologie – techniques de la naturopathie – seront au cœur même de l’enseignement. La séance qui se tient chaque mercredi, de 20h à 21h, s’ouvre par un échauffement basé sur le Pranayama, avant l’enchaînement d’exercices de respiration et de Flow Yoga. On termine par quelques minutes de relaxation et de méditation. Pour la saison automnale, Emeric Bourgeois se concentrera sur le renforcement des défenses immunitaires.

Combien ? Abonnements à partir de 119 euros par mois.

Où ? L’Usine Saint-Lazare, 1, cour du Havre, Paris (8e).

Fit’Balléobic

© Fit'Ballet

Véronique et Davina, sans oublier Jane Fonda, n’ont qu’à bien se tenir : l’aérobic revient en force en cette rentrée. Dans son studio Fit’Ballet Paris, la danseuse Octavie Escure, entourée de ses professeurs, proposera chaque dimanche, à 12h30, à partir du 6 septembre, le Fit’Balléobic, un mélange de danse classique et de gym à pratiquer en baskets ou en tennis au rythme du son des eighties. On travaille la coordination, on améliore son cardio et on gagne en souplesse. Pour une séance encore plus fun, on osera les guêtres et les tuniques fluo échancrées.

Combien ? 20 euros le cours, 150 euros les 10, 260 les 20. Forfaits illimités à partir de 200 euros le mois.

Où ? Fit’Ballet, 3, rue d’Hauteville, Paris (10e).

Cardio Barre

© Kalon Wellness

Pour un corps de rêve après avoir enchaîné les apéros cet été, Sophie et Emma, deux danseuses qui ont officié dans de célèbres cabarets parisiens comme le Lido ou le Crazy Horse et qui sont à l’origine du studio Kalon, proposent des cours de Cardio Barre, chaque week-end, au sein du Terrass’Hotel, non loin de Montmartre. Le concept ? Une alliance de Pilates, de cardio et de danse classique. A l’aide d’haltères, d’un élastique et d’un swiss ball, les participants travaillent les bras, les fessiers, l’intérieur des cuisses, les jambes et les abdos. Une discipline complète que l’on pratique sur une musique dansante et entraînante, et qui permet, au fur et à mesure des séances, d’obtenir un port altier, d’allonger les muscles (bon complément si l’on pratique le running) et de renforcer la sangle abdominale pour avoir un ventre plat.

Combien ? 20 euros le cours, 180 euros les 10.

Où ? Terrass’Hotel, 12-14, rue Joseph-de-Maistre, Paris (18e).

Booty Shape

Le Crossfit n’est pas qu’une affaire d’homme. Pour preuve avec le Booty Shape - désormais à la carte de La salle de sport with Reebok - qui est exclusivement réservé aux femmes et encadré par Sandra Fernandes. Ce cours est limité à dix personnes maximum ce qui garantit un suivi quasi personnalisé. Outre les fessiers, il permet de tonifier la sangle abdominale, muscler le bas du corps, et obtenir, à raison de plusieurs sessions hebdomadaires, une silhouette affinée et tonique.

Combien ? 39 euros le cours, 350 euros les 10. Abonnement annuel à partir de 180 euros par mois.

Où ? La salle de sport with Reebok, 12, bd de la Madeleine, Paris (9e).

The Moment

A quelques foulées de la place de la République, La Montgolfière innove en ce mois de septembre et propose The Moment qui réunit trois disciplines. Dans un cadre accueillant et avec la coach avec Alyona Rudychenko, on alterne des exercices de yoga, de méditation et de cardio training sur de la musique chill-out. Une activité sportive intense qui permet de lâcher prise et d’oublier ses soucis du quotidien pendant une heure.

Combien ? 35 euros la séance d’essai. Abonnements à partir de 135 euros par mois (-28 ans) et 165 euros par mois.

Où ? La Montgolfière, 25, rue Yves Toudic, Paris (10e).