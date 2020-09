Alimentation : 7 marques dans le viseur pour leurs emballages «pleins de vide»

L’ONG Foodwatch a lancé une pétition ce jeudi contre les emballages «pleins de vide» de nombreuses grandes marques qui remplissent les rayons des supermarchés.

Le constat de Foodwatch est clair : «non seulement certains fabricants créent des déchets inutiles avec des emballages beaucoup trop grands mais, ce faisant, ils font miroiter une plus grande quantité d’aliments que celle réellement présente dans les paquets».

L’ONG est allé vérifier en magasin après plusieurs signalements de consommateurs et a indiqué que, si la pratique n’est pas illégale, il est temps d'y mettre fin.

Jusqu'à 68% de vide

Sept marques sont particulièrement visées. Celles «distributeurs» Leclerc, Carrefour et Monoprix (respectivement 68%, 50% et 35% de vide dans les emballages), ainsi que Barilla (60%), Léa Nature (58%), Lipton (43%) et Sojasun (34%).

L’exemple d’un pot d’épices Monoprix est notamment mis en avant. L’étiquette est «judicieusement» placée pour masquer 35% de vide, dénonce Foodwatch. De fait, la boite à l’unité est moins chère que celles des concurrents, mais vu la plus faible quantité à l’intérieur, le pris au kilo est finalement plus élevé.

Via la pétition, l’ONG veut faire pression sur les marques épinglées, pour qu’elles s’engagent à changer leurs pratiques.