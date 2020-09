Ces 5 astuces pour conserver ses fruits et légumes plus longtemps

Le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande de manger cinq fruits et légumes par jour. Mais ces derniers ont tendance à s'abîmer rapidement et à pourrir. Voici cinq astuces pour allonger leur espérance de vie.

Placer une pomme au milieu des pommes de terre

Il est conseillé de ne pas placer les pommes de terre au réfrigérateur, mais dans un endroit frais et à l’abri de la lumière. Pour éviter qu'elles ne pourrissent au bout de quelques jours, placez une ou deux pommes dans le filet ou la barquette. Ce fruit dégage en effet un gaz appelé éthylène qui empêchera la germination. Veillez aussi à ne pas mettre des oignons au contact des pommes de terre. Ils doivent plutôt être stockés dans des collants en nylon que l’on nouera autour de chaque bulbe.

© Hai Nguyen/Unsplash

plonger la salade dans de l’eau glacée

Ses feuilles sont fragiles et ne se gardent pas très longtemps. Pour y remédier, il est conseillé de laver la salade et de séparer les feuilles, lesquelles seront ensuite placées dans un tupperware ou disposées avec une ou deux feuilles de papier essuie-tout dans le saladier pour absorber l’humidité. En cas de salade flétrie, il faut la plonger dans de l’eau tiède puis dans de l’eau glacée. Une astuce de grand-mère qui permettra de raffermir les feuilles encore pour quelques heures.

© Jef Wright/Unsplash

Garder les bananes attachées les unes aux autres

Source d’énergie, les bananes sont appréciées aussi bien par les enfants que par les sportifs de haut niveau. Mais elles ont une durée de vie extrêmement limitée. Pour qu’elles ne brunissent ou ne noircissent pas trop vite, on les laisse attachées entre elles, on protège les tiges avec un sac en plastique ou du film alimentaire, et on ne les dépose surtout pas en plein soleil. Si vous ne pouvez pas les consommer rapidement, pensez à les couper en rondelles - après avoir retiré la peau - et à placer ces morceaux dans un contenant hermétique au congélateur.

© Giorgio Trovato/Unsplash

Laver les fruits rouges avec du vinaigre

Fraises, framboises, cerises, myrtilles… les fruits rouges ont une fâcheuse tendance à pourrir en un rien de temps. Pour ne pas qu’elles finissent en purée ou dans la préparation d’une confiture, on préconise de les laver dans un verre de vinaigre dilué dans trois verres d’eau. Les bactéries seront ainsi éliminées ainsi que les moisissures. Ne pas oublier de bien les rincer et de les sécher avant de les disposer au réfrigérateur. Tout comme la banane, on peut aussi les conserver au congélateur.

© Hoàng Vấn/Unsplash

laisser les tiges d'asperges dans un peu d'eau

La conservation des asperges fraîches est assez similaire à celle des fleurs. On les réunit ensemble, on coupe les queues d’un centimètre, et on attache les tiges avec un élastique en caoutchouc si possible, ou un lien qui ne les abîmera pas. Vous devez ensuite maintenir les asperges à la verticale dans un pot à confiture ou tout autre contenant en verre dans lequel vous verserez un peu d’eau. Attention, il est inutile de le remplir jusqu’à ras bord. On recouvre enfin les têtes grâce à un sac en plastique pour que les asperges restent croquantes et savoureuses.

© Markus Spiske/Unsplash