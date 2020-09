Découvrez ces 10 îles à vendre de 100.000 à 63 millions d'euros

Qui n’a jamais rêvé de s’offrir un îlot battu par les flots ? A travers le monde, chaque année, des centaines d'îles sont mises sur le marché. Tour d'horizon de dix d'entre elles situées en Europe, sur le continent américain ou encore en Polynésie Française, et à tous les prix.

C'est le summum du luxe. Mais faut-il forcément gagner au Loto pour devenir propriétaire d'une île ? Pas nécessairement. Certaines îles sont mises en vente dès 100 000 euros, sans eau courante, ni électricité, mais prêtes à accueillir une petite cabane en bois. D'autres en revanche, se chiffrent en millions d'euros et abritent déjà des propriétés à couper le souffle. Spécialiste de la vente de ces « petits bouts » de paradis, le site Vladi Private islands répertorie pas moins de 200 îles à vendre. De la Grèce à la Norvège en passant par les Bahamas, la Polynésie Française, les Etats-Unis ou le Bélize, on se prend à rêver jouer les Robinson Crusoé.

Saint Athanasios island - Grèce - 2,2 millions d'euros

© www.vladi-private-islands.de

La Grèce compterait 6000 îles et ilots selon les estimations hautes, près de 2000 selon la fourchette basse. Seulement 200 sont habités. Alors que régulièrement, plusieurs îles sont à vendre à travers le pays, c’est actuellement le cas de Saint Athanasios island. Située non loin de la ville de Delphes dans le sud de la Grèce, le site de 11 000 m2 est bordé par les eaux cristallines du golfe de Corinthe et bénéfice des autorisations nécessaires pour accueillir une habitation.

Breviksnas Alskar - Suède - 719.599 euros

© www.vladi-private-islands.de

Plus au nord, la Suède, elle aussi compte de nombreux archipels. Rien que celui de Stockholm se compose de 24 000 îles, la plupart inhabitées. Mais c’est à proximité de l’archipel de Gryts, à environ trois heures en voiture au nord de la capitale suédoise que se trouve l’île Breviksnäs Alskär. Un espace de 8500 m2 abritant notamment quatre cabanons en bois habitables et un sauna, situé au bord de l’eau afin de respecter la tradition du bain glacé.

Leader island - Canada - 100.000 euros

© www.vladi-private-islands.de

S'offrir une île, un rêve accessible. A l’extrême est du Canada, dans la province de la Nouvelle Ecosse, Leader Island affiche un prix imbattable. Moins coûteuse qu’un appartement dans les grandes villes de l’Hexagone, elle se situe à 45 minutes de la ville d’Halifax, capitale de la Nouvelle Ecosse. Elle est vendue vierge de tout mais son propriétaire est sur le point d’obtenir un permis de construire. Outre son prix défiant toute concurrence, elle peut se rejoindre en canoë depuis la terre ferme.

Lake Winter Island – Etats Unis - 505.993 euros

© www.vladi-private-islands.de

Située sur le lac Winter dans le Wisconsin, à 3 heures de la ville de Minneapolis, cette petite île boisée abrite un élégant chalet. Elle a accès à l’électricité, à l’eau et dispose de deux quais où amarrer un bateau, son lac étant réputé pour la pêche.

Blue Island - Bahamas - 63 millions d'euros

© www.vladi-private-islands.de

Waouh effect garanti avec cette île des Bahamas qui porte bien son nom : Blue island. Bordé par les eaux turquoise de l’archipel d’Exuma, réputé pour sa faune et sa flore, Blue island est la plus grande île privée des Bahamas disponible sur le marché, et la seule dotée d’une piste d’atterrissage pour jet privé. Avec sa plage de sable blanc longue de 5 km, une maison et un accès à l’eau et à l’électricité, c’est aussi la plus onéreuse de cette sélection.

Ilha do Pico - Brésil - 2,5 millions d'euros

© www.vladi-private-islands.de

Au Brésil, au large de Barra Grande, à mi-chemin entre Rio de Janeiro et São Paulo, la luxuriante petite Ilha do Pico, ourlée de plages de sable blanc, a tout pour accueillir son futur propriétaire. Trois villas construites en bois et pierre en harmonie avec la nature et un héliport occupent déjà les lieux. L’île se trouve également non loin du spectaculaire Parc national da Serra da Bocaina.

Water Caye - Bélize - 8,4 millions d'euros

© www.vladi-private-islands.de

Seul pays anglophone d’Amérique Latine, le Bélize, bien connu pour son fameux blue hole et sa barrière de corail, la deuxième plus longue au monde, abrite des centaines d’îles. Parmi elle, Water Caye, superbe étendue verdoyante émaillée de mangroves d’où émerge une large plage de sable blanc bordée par la mer des Caraïbes. Un site qui abrite déjà bungalows et cottages pouvant accueillir dix-huit invités, situé à moins de 3 kilomètres de la barrière de corail et déjà équipé d'infrastructures touristiques.

Motu Teta - Polynésie française - 2,6 millions d'euros

© www.vladi-private-islands.de

En Polynésie française, à 300 kilomètres de Papeete, Motu Teta qui signifie en tahitien « l’île lointaine » réserve un décor spectaculaire. Depuis l’élégante villa qui occupe l’île, difficile de se lasser de ces paysages de carte postale entre plage de sable fin, cocotiers et dégradés de bleus de l’Océan Pacifique.

Nanukulevu Island - Fidji - 2,7 millions d’euros

© www.vladi-private-islands.de

Dans l’archipel des Fidji, Nanukulevu Island a tout du paradis sur terre. Plage de sable blanc bordant tout son littoral, eaux turquoise, palmiers et villa aux larges baies vitrées avec vue sur une langue de sable vierge : un paysage idyllique qui donne, au large, sur Laucala island, détenue elle, par le propriétaire de Red Bull.