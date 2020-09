Fermeture des salles de sport : 5 alternatives pour garder la forme cet automne

Dans plusieurs villes de France, les salles de sport sont actuellement fermées pour une durée de deux semaines. Une douche froide pour tous ceux qui avaient pris de bonnes résolutions en cette rentrée et souhaitaient suivre une activité physique régulière. Pas de panique, voici cinq alternatives pour garder la ligne et rester en forme.

Danser comme un pro avec Octavie Escure

Pendant le confinement, elle avait fait sensation avec sa plate-forme baptisée «Train like a Fit’Ballerina». Danseuse et professeur, Octavie Escure propose d’enchaîner dégagés, arabesques et déhanchés grâce à la mise en ligne de cinquante cours, parmi lesquels le Fit’Ballet Baby Bump pour les futures mamans ou le Fit’Ballerobic pour les accros à l’aérobic, discipline phare des années 1980. Avec un accès à toutes les vidéos, les abonnés peuvent se concocter leur propre entraînement en choisissant leurs exercices. Une offre à partir de 19,99 euros par mois accessible sur le site de Fit’Ballet ou en téléchargeant l’application sur Apple Store et bientôt sur Google Play.

S'entraîner avec les sapeurs-pompiers en plein air

Tuileries, Buttes-Chaumont, Monsouris, Monceau, Bercy… Urban Challenge transforme les parcs et les jardins de Paris en d’immenses salles de sport en plein air où il est facile de respecter la distanciation sociale. Des exercices à ciel ouvert prodigués par des sportifs de haut niveau ou des sapeurs-pompiers… De quoi motiver les troupes et cela, malgré la pluie et le vent qui sévissent depuis plusieurs jours. Corde à sauter, yoga, running ou bootcamp pour les abdos-fessiers… Ce sont plusieurs disciplines et créneaux qui sont proposés chaque jour. Comptez 15 euros le cours, et 39 euros pour un abonnement mensuel illimité.

Transpirer en musique avec Julie Pujols-Benoît

La pétillante Julie Pujols-Benoît est à l’origine de la méthode du Pilates Booty qui garantit un fessier bombé à la J-Lo et une taille dessinée à faire pâlir Bella Hadid. La coach sportive qui déborde d’énergie et multiplie les projets, met en ligne sur son site et l’application «Les cours de Julie» deux nouveaux cours par semaine disponibles en replay qui combinent Pilates, renforcement musculaire et cardio. Des sessions aussi bien pour «une fit'girl avertie, une sportive du dimanche, une (future) maman ou une working-girl pressée», promet-elle. Pour 25 euros par mois, on n’hésite pas à «pujoler».

Boxer (presque) comme Rocky avec Punch Boxing

L’envie de se défouler est d’autant plus grande maintenant que les salles de sport sont fermées et qu’il est impossible de boire un verre en terrasse au-delà de 22h dans plusieurs métropoles. Punch Boxing Studio a imaginé la formule «Punch à la maison» sans engagement et gratuite pendant les quinze premiers jours, puis accessible pour 9,99 euros par mois. Grâce à des vidéos réalisées avec les coachs, on suit des séquences alliant boxe et renforcement musculaire. Même depuis son salon, on peut enfiler les gants et travailler ses abdos. On peut aussi s'inscrire à des cours en live enregistrés en direct du studio pour 10 euros la session.

Marcher ou pédaler dans la nature avec Komoot

Certes, selon votre lieu de résidence, vous ne pouvez plus soulever de la fonte ou courir sur un tapis. Mais ce n’est pas une raison pour vous laisser aller et succomber au grignotage. Pour garder la ligne tout en profitant d’un bon bol d’air frais, l’application smartphone Komoot permet de trouver de nombreux itinéraires personnalisés à réaliser à pied, à vélo et à VTT. On indique le point de départ et d’arrivée, sa condition physique (début, intermédiaire, sportif, confirmé, pro), et l’activité souhaitée. Des indications très utiles comme le dénivelé vous seront transmises. L’achat de cartes dans le cadre du pack «Région» est disponible dès 3,99 euros.