Vacances de la Toussaint : Jean-Baptiste Lemoyne rassure les Français

Les vacances de la Toussaint commenceront vendredi soir. Alors que les professionnels du secteur touristique ont été reçus ce matin à Matignon, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’état en charge du tourisme, s’est voulu rassurant quant aux départs et aux réservations, tout en restant vigilant.

« Vous pouvez réserver et s’il y a un pépin vous pourrez annuler sans être pénalisé », a expliqué le secrétaire d'état au micro d'RTL, précisant qu’« à ce stade » il n’y avait pas de limitation de déplacement. Il a par ailleurs annoncé que les professionnels du secteur s’étaient engagés ce matin à « faire en sorte que les annulations se fassent sans que cela ne coûte quoique ce soit aux consommateurs ».

Il a toutefois rappelé qu’il fallait « être vigilant » et qu'il était primordial de respecter les protocoles sanitaires dans la sphère familiale. « Il faut apprendre à vivre avec le virus et donc adapter nos comportements. […] Lorsqu’on se déplace, et les déplacements ne sont pas interdits à ce jour, et bien il faut prendre toutes les précautions d’usage : les gestes barrières, le masque… », a-t-il précisé.

Des pertes estimées entre 50 et 60 milliards pour le secteur

Jean-Baptiste Lemoyne est également revenu sur l’impact financier de l’épidémie pour les acteurs du tourisme. Durement frappé par l’épidémie de Covid, le secteur a ainsi perdu « 50 à 60 milliards d’euros sur les 180 de recettes habituelles pour le tourisme, donc c’est considérable », a rappelé Jean-Baptiste Lemoyne, précisant que « depuis le début de la crise, […] nous avons répondu présent auprès de ces professionnels avec un plan massif à la fois de soutien et d’investissement. Nous avons continuellement adapté les outils. […] Tout ça a un coût, et c’est un coût supplémentaire d’environ 700 millions d’euros chaque mois. »

« Nous sommes aux côtés des acteurs, parce que nous voulons préserver les emplois, les entreprises. Ce sont eux qui font que la France, est rentrée dans la crise en étant première destination (touristique ndlr) mondiale », a par ailleurs noté le secrétaire d'Etat.