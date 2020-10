Cardi B lance un modèle de baskets futuristes avec Reebok

Ambassadrice de la marque en novembre dernier, Cardi B poursuit sa collaboration avec Reebok et revisite la club C à sa façon.

A l’occasion de son 28eanniversaire, la rappeuse a lancé hier, en partenariat avec la marque de streetwear, un nouveau modèle de baskets au design audacieux.

L’artiste aux 76 millions d'abonnés sur Instagram s’est inspirée d’un monde futuriste pour métamorphoser la Club C rebaptisée pour l’occasion Club Cardi. Pour dévoiler ce nouveau modèle, la chanteuse pose dans un décor de laverie bleu et blanc dont les machines à laver sont métamorphosées en ghetto blaster, célèbre radio cassette XXL des années 1980. Elle porte évidemment le modèle qu’elle a imaginé et, comme toujours avec elle, l’artiste est toutes griffes dehors.

Avec son jeu de transparence et cuir blanc, la Club Cardi, lancée en édition limitée, est déjà sold-out aux Etat-Unis.

Officially SOLD OUT in the US. Want more? We got you. The countdown to more Cardi is ON... The collection returns 11.13.20 with the freshest drop of the year. https://t.co/XxdHgMng6L @iamcardib pic.twitter.com/iryNkweOMr

— Reebok (@Reebok) October 12, 2020