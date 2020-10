Ikéa propose de racheter des meubles

Marre de votre commode Ikea ? Le géant suédois du meuble en kit, qui s'efforce de convertir son modèle à l'économie circulaire, a annoncé mardi lancer une campagne inédite de rachat de meubles pour ensuite les revendre, à l'occasion du Black Friday.

Lors de cette campagne baptisée «Buy Back Friday», les clients recevront un bon d'achat allant jusqu'à 50% du prix initial de l'objet Ikea déposé, selon Ingka, la franchise qui regroupe près de 90% des magasins dans le monde. L'opération, menée pour la première fois, doit avoir lieu entre le 24 novembre et le 3 décembre, dans 27 pays.

«Tout ce qui ne peut pas être revendu sera recyclé ou donné à des initiatives pour aider les personnes les plus touchées par la pandémie de Covid-19», détaille le groupe. D'ici 2021, Ikea prévoit d'installer dans chaque magasin des espaces dédiés à la prise en charge et la revente de meubles d'occasion, ce qui est déjà le cas dans certains de ses établissements.

«Des pays comme l'Australie ou le Canada sont déjà en train de tester les services de rachat, mais le 'Buyback Friday' sera la première fois que nous le ferons dans 27 pays», a affirmé à l'AFP Paul Mills, un porte-parole d'Ingka.

Do something Green on Black Friday.





Between 24 Nov - 3 Dec, you can sell your old @IKEA furniture back to us – and we will give it a new home.





If we can't resell it, we will recycle or donate it to community projects to help those most affected by Covid-19. #BuyBackFriday pic.twitter.com/g0o7dqiShx

— Pia Heidenmark Cook (@PiaHCook) October 13, 2020