L'Italie se dévoile hors des sentiers battus avec Solo In Italia

Près de 60 % des Français planifient déjà leurs futures escapades, selon un récent sondage Opodo. Alors que l’Italie accueille les voyageurs sans quatorzaine, une nouvelle agence de conseil, Solo in Italia, vient de voir le jour.

Son credo : imaginer des séjours hors des sentiers battus dans la Botte. «Beaucoup de gens adorent l’Italie, mais en ont une vision réduite. Bébé du confinement, Solo in Italia est né de l’envie de dévoiler une Italie méconnue, loin du tourisme de masse, de la foule, et où l’on ne croise pas de cars de touristes », explique son fondateur, Edouard Boccon-Gibod.

Des séjours 100 % sur mesure, 100 % authentiques

Avec cet adepte du slow tourisme, fini les adresses formatées au profit d’une Italie authentique. « Dans 90% de l’Italie, vous trouvez des endroits qui n’ont pas été abîmés dans leur authenticité, qui échappent à ce que j’appelle la "disneylandisation" » » poursuit-il. Ce sont ces nombreuses pépites qu’Edouard Boccon-Gibod compte bien faire découvrir grâce à des séjours conçus sur mesure selon les envies - gastronomie, culture, mer, histoire, itinéraires religieux, lieux magiques - et le budget de chacun.

De l’escapade le temps d’un week-end au voyage au long cours, cet expert prend le temps d’écouter, avant de suggérer un itinéraire, des adresses et des hôtels qui sortiront du lot, puis d’organiser le séjour, si les voyageurs le souhaitent. « Les attentes peuvent être différentes au sein d’un même foyer. L’idée est de marier toutes les envies dans des endroits méconnus ». Du lac de Resia et son clocher englouti, dans le nord, à la région des Pouilles, idéale en ce moment, en passant pour l’hiver, par les Alpes italiennes « avec ses stations épargnées par la bétonisation et ses refuges d’une très grande qualité » précise Edouard Boccon-Gibod, Solo in Italia distille ses précieux conseils et propose même d’ouvrir les portes de palais à Palerme et de donner accès à des demeures privées.

A partir de 500 euros la prestation de conseil.