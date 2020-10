Cheveux secs : 3 recettes de masques naturels pour retrouver brillance et douceur

Avec le retour du froid, les cheveux deviennent plus secs, ternes et difficiles à coiffer. Grâce à leur pouvoir hydratant, voici des masques naturels permettant de contrer la sécheresse pour redonner aux cheveux toute leur brillance et leur douceur.

La solution se trouve bien souvent dans nos placards et ne nous coûte donc pas très cher. Avoine, miel, aloe vera ou encore compote font partie des ingrédients maison magiques pour sauver nos cheveux de la déshydratation.

Le masque miel et aloe vera

Les bienfaits du miel sont nombreux pour la santé, mais également pour notre peau et nos cheveux ! Très hydratant, le miel est un formidable ingrédient humectant : il attire les molécules d’eau dans les cheveux et permet ainsi de maintenir l’hydratation dans la fibre capillaire.

Mélangez deux cuillères à soupe de miel (quantité à adapter en fonction de la longueur de vos cheveux) avec deux cuillères à soupe d'aloe vera (l'idéal étant d'extraire soi-même le gel, mais vous pouvez acheter du gel tout prêt dans le commerce, là encore bio). Appliquez le mélange sur toute votre chevelure et laissez poser 30 min à 1h sous une charlotte, puis effectuez votre shampoing habituel. Le miel s'élimine très facilement des cheveux et les laisse doux et brillants.

Le masque Compote de pommes et sirop d'agave

Tout comme le miel, le sirop d'agave a de belles propriétés hydratantes. Mélangez deux cuillères à soupe de compote (sans sucres ajoutés et bio de préférence) avec une cuillère à soupe de sirop d'agave.

Le compote, avec son effet hydrayant et apaisant, est idéale pour apaiser les cuirs chevelus enflammés, un vrai soulagement quand on est sujet aux démangeaisons et autres irritations désagréable. Appliquez donc bien ce masque sur vos racines également afin d'offrir un soin apaisant à votre cuir chevelu, qui vous en remerciera ! Laissez poser 30 minutes à 1h avant de procéder à votre shampoing. Vos longueurs seront quant à elles ultra douces et pleine de légèreté.

LE MASQUE AU LAIT D'AVOINE

Véritable soin adoucissant, protecteur, hydratant et apaisant, le lait d'avoine est particulièrement conseillé pour les cheveux secs. Il est possible de le faire soi-même (voir vidéo) ou l'acheter tout prêt au supermarché. Parfait pour les cheveux ondulés et bouclés, le lait d'avoine gaine la fibre capillaire et élimine les frisottis.

Appliquez votre préparation après votre shampoing sur vos longueurs (vous pouvez également en mettre sur votre cuir chevelu pour profiter des bienfaits apaisants du lait d'avoine) et laissez poser 15 à 30 minutes puis rincez abondamment à l'eau claire. Les cheveux sont doux, bien hydratés et gainés.