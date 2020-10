Halloween : 5 tutos maquillage de pros à découvrir sur Instagram

Halloween arrive à grand pas avec ses traditionnels maquillages de circonstance. Pour trouver l'inspiration, professionnelles du maquillage et influenceuses partagent leurs conseils et savoir-faire dans des tutoriels qui permettront de faire sensation le 31 octobre.

Sugar skulls glamour, personnages de dessins animés bien connus, zombies, effets très cinématographiques... ces cinq make-up artistes et influenceuses proposent sur leur compte Instagram une foule de maquillages spécialement imaginés pour Halloween. Des créations dont elles donnent les clefs dans des tutos bien ficelés afin de permettre à leurs abonnés de reproduire ces looks bluffants à la maison.

Les incontournables tutos de Marion Caméléon

Marion Moretti alias MarionCaméléon n'aurait pas pu choisir meilleur pseudo. Maquilleuse professionnelle depuis dix ans suivie par plus de 700 000 followers sur son compte Instagram, la jeune femme se glisse grâce à ses « make-ups » sensationnels dans la peau de personnages haut en couleur. Chaque soir à 18 h et jusqu'au 31 octobre, elle propose sur sa chaîne Youtube une séance de maquillage spécialement consacrée à Halloween. Le résultat est posté tous les jours à 19 h sur Instagram et ses tutos sont évidemment à retrouver ensuite sur sa chaîne. Entre personnages de fiction (Billy Butcherson, Sarah Sanderson, Schtroumpfette gothique...) et créations horrifiques inspirées et ultra graphiques, le choix ne manque pas.

Les « make-ups » inspirés du 7e art de Creative Cliche

Chacune de ses créations est un succès. La make-up artiste américaine Annie Thomas, alias Creative Cliche, marque les esprits avec ses maquillages inspirés de films, séries et dessins animés. Pour Halloween, elle a posté de nouvelles propositions sur Instagram. Maléfique, Chucky, Morticia, la fiancée de Frankenstein, Dobby ou encore Mama Imelda, l'inspiration ne manque pas. Et pour se lancer, tous ses tutoriels sont à retrouver sur sa chaîne Youtube.

Les sugar skulls glitters de Twigmakeup

Les sugar skulls, ces têtes de mort inspirées de la tradition mexicaine, ont toujours la cote pour Halloween. Afin de twister ce grand classique, Twigmakeup les revisite à coup de strass, paillettes et bijoux de peau pour un look glam horrifique réussi. Ses tutos express bien pensés sont à découvrir sur son compte Instagram.

Les effets « seconde peau » terrifiants de Karolina Griciute

Créer un effet digne des films d'horreur, c'est possible. Fan de Sciences Fiction et de maquillage, la norvégienne Karolina Griciute, suivie par plus de 500 000 abonnés, livre sur Instagram et sur sa chaîne, une série de tutos vraiment horrifiques à reproduire à la maison avec un peu d'entraînement. Pas à pas, elle guide ceux qui souhaiteraient se lancer avec efficacité. Pour tenter l'expérience, il faudra investir dans quelques accessoires : pâte à modeler visage, liquide latex, faux sang...

Des étoiles dans les yeux pour Enjoy Phoenix

Enjoy Phoenix ne manque pas non plus le rendez-vous. L'influenceuse aux 5 millions d'abonnés livre aussi ses conseils pour Halloween. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, même si, cette année, je vais sûrement fêter Halloween dans mon canapé à cause du couvre-feu » note la jeune femme qui propose pour l'occasion un maquillage céleste et girly aux airs de loup vénitien. Son tuto est à découvrir sur sa chaîne.