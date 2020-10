Noël 2020 : les meilleurs accessoires vélo à offrir

Si casques et cadenas sont indispensables pour les cyclistes, le boom du vélo s'accompagne de nouveaux accessoires moins connus mais étonnants à plus d'un titre. Voici notre sélection des objets les plus insolites, utiles ou sécurisants.

Un casque airbag

© Hövding

Du côté de la sécurité, l'airbag Hövding est sans doute l'une des petites révolutions pensées pour les cyclistes. Celui-ci se porte comme une écharpe autour du cou et se déploie en 0,1 seconde pour former un casque gonflable afin d'absorber les chocs, comme le montre la vidéo ralentie ci-dessous.

Safer together, smarter together, saving together. @London_Cycling have teamed up with @hovdingofficial to offer you a 20% saving on the Hövding 3 airbag helmet at Velorution.



Learn more and sign up > https://t.co/ahQT6RpH2D pic.twitter.com/Lz0q4HH8ey — Velorution (@_velorution) July 1, 2020

Un détecteur muni d'un accéléromètre, allié à un processeur, analyse plus de 200 fois par seconde les mouvements du cycliste. Dès qu'un choc anormal ou le début d'un accident est repéré, le casque va alors automatiquement se déclencher. Celui assure non seulement une protection du crâne, mais aussi des cervicales, du cou et du visage grâce à sa visière. Parallèlement, cet airbag, créé en Suède, est également compatible avec une appli mobile qui déclenche automatiquement des appels d'urgence si le porteur du casque ne se relève pas rapidement après un accident. Enfin, sa batterie intégrée lui assure 15 heures d'autonomie.

Hövding 3, Hövding, à partir de 299 euros.

Un gonfleur électrique de poche

© Xiaomi

Marque bien connue pour ses smartphones et ses trottinettes, Xiaomi propose également toutes sortes d'accessoires et même ceux auxquels on n'aurait pas pensé. En atteste son Mi Portable Electric Air Pump, un gonfleur électrique gros comme un mobile et facile à glisser dans un sac à dos. Un objet qui peut vous dépanner facilement et surtout éviter d'emporter une pompe manuelle dans votre sac. L'objet est livré avec divers embouts qui adapte la pression nécessaire pour regonfler un pneu rapidement. L'objet fonctionne comme un compresseur électrique, mais possède sa propre batterie. Pratique, il peut aussi servir à gonfler une piscine, un matelas ou un ballon et même des pneus de voiture.

Mi Portable Electric Air Pump, Xiaomi, 49,99 euros.

Une bulle parapluie

© Rainjoy

Marre de devoir vous protéger chaque matin ou de risquer de prendre la pluie à travers les aérations de votre casque ? La société Rainjoy propose donc le Bub-up. Une bulle de protection aisément dépliable qui s'accroche entre le guidon et la selle du vélo. L'objet, qui ne nécessite pas d'outils, peut être retiré et rangé dans sa housse, mais une fois installé, il garantit d'offrir un parapluie protégeant 80 % des parties du corps exposées. Si l'objet n'empêche pas de se munir d'un imperméable, ici nul besoin de mettre une capuche par exemple. Un accessoire pratique pensé également pour ne pas gêner le champ de vision du cycliste.

Bub-up, Rainjoy, 119,95 euros.

Une LED connectée pour se faire voir

© n.cailleaud/CNEWS

Pensé pour signaler les cyclistes et leur donner un maximum de visibilité, le Cosmo Ride est un système amovible qui peut être ajouté à tout type de casques. Cet accessoire, proposé par la société française Cosmo Connected, est aujourd'hui un atout précieux. Il se connecte directement à une petite télécommande à placer sur son guidon, le tout pouvant être appairé par le biais d'une application mobile dédiée.

On peut alors régler d'un coup de pouce l'intensité de la luminosité, avec un mode clignotants permettant aussi de signaler si l'on tourne à droite ou à gauche. L'autonomie est pensée pour dépasser largement une à deux semaines selon la longueur de votre trajet urbain. On salue le design particulièrement réussi du Cosmo Ride, ainsi que sa finition.

Cosmo Ride, Cosmo Connected, 69 euros.

un Support pour smartphone

© Shapeheart

Déjà connue pour ses brassards magnétiques permettant aux coureurs d'accrocher leur smartphone d'un geste sur leur bras, la marque française Shapeheart propose également un kit pour fixer un mobile au cadre de son vélo sans craindre que celui-ci ne chute. Un petit pommeau est à fixer à l'aide de caoutchoucs très résistants autour du guidon. Le support intègre un système magnétique breveté et puissant, tandis qu'une sacoche qui ne craint pas l'eau permet de glisser son mobile. Celle-ci se place alors directement sur l'aimant et permet de rouler confortablement sans risque de voir tomber son smartphone. Un accessoire utile et peu encombrant puisqu'il peut tenir dans une poche de pantalon si vous devez le retirer. Pratique pour suivre un itinéraire via le GPS.

Support téléphonique pour guidon, Shapeheart, 29,95 euros.

Un sac à dos lumineux et clignotant

Rouler à vélo n'est pas sans danger. Il est très important de se signaler aux automobilistes et aux autres cyclistes à l'aide de voyants lumineux. La marque française Galanck l'a bien compris avec ses sacs à dos lumineux et clignotant baptisés "Galuchon". Connecté au smartphone, le Galuchon signale les directions. Les LED des bretelles du sac indiquent également si le vélo freine. C'est l'accessoire branché et connecté du néo-cycliste.

Galuchon, Galanck, à partir de 159€