Noël : Les Français anticipent leurs achats, les enseignes sont prêtes

Couvre-feu, crainte d’un reconfinement,... 2020 n’est pas une année comme les autres. Dans ce contexte, les Français anticipent leurs achats de Noël, qu’ils comptent faire majoritairement en magasins.

Alors que les enseignes spécialisées jouent plus de 50 % de leur chiffre d’affaire à cette période, elles se mobilisent pour accueillir les consommateurs dans les meilleures conditions sanitaires, faire face à d’éventuelles restrictions de déplacement comme à la concurrence de la grande distribution ou d’Amazon.

Des achats précoces liés à la crise sanitaire

Les Français font leurs achats de Noël beaucoup plus tôt. C’est ce que révèle une étude menée par l’enseigne Joué Club, menée entre le 7 et le 14 octobre auprès de 1385 clients. Si traditionnellement les achats de Noël sont effectués entre octobre et décembre, enregistrant un pic en décembre, le contexte sanitaire semble avoir bousculé les comportements des consommateurs. Les intentions d’achats du mois d’octobre représentent douze points de plus cette année par rapport à 2019. Une tendance encore plus forte pour le mois de novembre, puisque les intentions d’achats progressent de 16 points, révèle ainsi ce sondage.

« Ce phénomène d’anticipation est directement lié à la crise sanitaire. Noël est la fête préférée des Français. Ils ont déjà manqué Pâques, ils veulent se prémunir et s’assurer que Noël sera réussi. En venant plus tôt, ils souhaitent éviter la foule en décembre et expliquent anticiper d’éventuels contraintes de déplacement », note Franck Mathais, porte-parole de Joué Club. Rien que sur le mois d’octobre, « Joué Club a enregistré une croissance de 25 % par rapport à l’année dernière » poursuit-il. Des chiffres qui pourraient encore grimper ces prochains jours, alors que la crainte d’un couvre-feu avancé ou d’un reconfinement partiel ou localisé est dans tous les esprits. Des consommateurs qui, mi-octobre, manifestaient, toujours selon l’étude, l’envie de faire leurs achats majoritairement en magasin (78 %) dont 54 % exclusivement en boutique.

Des enseignes prêtes à accueillir le public et à faire face à d’éventuelles annonces

Distanciation sociale, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, payement sans contact, les enseignes sont prêtes à accueillir les consommateurs en boutique. Elles développent aussi des solutions de retraits simplifiées pour répondre au contexte sanitaire. Click and go, retrait express, ... Ces spécialistes, à l’instar de La Grande récré, Picwictoys ou encore King jouets ont aussi anticipé tous les cas de figures. « On est préparé. On a déjà vécu une période de confinement. On sait faire, notamment avec la mise en place d’un drive sans contact», note de son côté Franck Mathais. Une solution largement plébiscitée au printemps dernier, qui permettait de commander en ligne puis de venir chercher sa commande dans une zone dédiée.

Une activité digitale qui reste d'ailleurs soutenue, selon Franck Mathais, puisqu’elle a triplé par rapport à l’année dernière « C’est historique. On a l’impression d’être une start-up alors qu’on est une enseigne de 300 magasins ». Que ce soit en boutique ou en ligne, tous les spécialistes du jouet se sont adaptés pour que la crise sanitaire ne vienne pas gâcher la fête, mais aussi faire valoir leur expertise en se regroupant autour d’un nouveau label.

Un nouveau label pour répondre à la concurrence des grandes surfaces et d’Amazon

Pour se démarquer des hypermarchés et des pure players - ces entreprises qui n’exercent leur activité que sur Internet à l’instar d’Amazon ou Cdiscount - les six enseignes du jouet que sont Joué Club, King Jouet, La Grande Récré, PicWicToys, Jouets Sajou et Maxi Toys se sont regroupées autour d’un nouveau label « Le Coup de cœur des spécialistes du jouet », et en créant un groupement d'intérêt économique (GIE), qui leur permet de devenir le premier réseau européen des spécialistes du jouet. Concrètement, cette démarche leur permet de se différencier de la grande distribution et des pure players en proposant 160 jouets impossibles à trouver ailleurs que dans les six enseignes adhérentes, soit 900 magasins au total.

« Face à la prise de parts de marché des pure players, nous voulons faire revenir les consommateurs en magasin », explique Alain Delsol, qui fait le lien entre les marques et les enseignes adhérentes pour le compte de ce GIE, avant d’ajouter « On est plus fort à six que tout seul ». « A travers ces 160 références composées à 80 % de nouveautés et provenant de 40 grandes marques de Lego à Playmobil en passant par Hasbro, Mattel, Spin Master, nous avons ciblé toutes les catégories de jouets, d’âges et tous les prix, de 9,99 à 109 euros », poursuit-il. L’objectif : valoriser le travail de ces spécialistes qui vendent des jouets toute l’année et ont des équipes formées pour conseiller le consommateur. « Le jouet est un produit universel et nous n'empêcherons par Amazon et les pure players d’en vendre, mais avec ce label on se différencie quand le consommateur a l’impression que tout le monde vend la même chose», note de son côté le porte-parole de Joué club. Des magasins spécialisés qui restent pour l’heure le premier circuit de distribution en France (37 %) suivis des hyper et supermarchés (30 %) et des pure players (20 %). Parmi ces 160 coups de cœur exclusifs, les parents pourront notamment trouver la collection chantier de Playmobil, la version 3D du célèbre jeu Labyrinth de Ravensburger, les poupées à collectionner Cry Babies magic tears d'IMC Toys, ou encore le jeu Harry Potter « Le tournois des trois sorciers » de Cartamundi. Des produits marqués par un logo dédié en magasin.