Noël 2020 : les meilleurs coffrets Bluray et DVD à offrir

Les fêtes approchent et il est temps de remplir sa liste de cadeaux. Pour les amateurs de grands films, le choix est vaste, et une avalanche de contenus exclusifs est à prévoir.

LA HAINE : ÉDITION DES 25 ANS

Le film de Mathieu Kassovitz n'a pas pris une ride. La colère dans les banlieues est plus que jamais présente et, pour ses 25 ans, La Haine est ressorti cet été au cinéma dans une édition restaurée en 4K. C'est cette dernière qui sera disponible en fin d'année, dans un superbe coffret. Outre le film, le scénario original de 240 pages fera partie du package, annoté par l'équipe du film, et où seront collés des polaroïds du tournage.

La Haine, de Mathieu Kassovitz, Studiocanal, 49,99 €

SERPICO

Un acteur au sommet de son art, dans un film au charme magnétique. Serpico, c'est le meilleur du Hollywood des années 1970. Un an après Le Parrain de Coppola, Al Pacino brille à nouveau, dans ce thriller poisseux signé Sidney Lumet. La police de New York, corrompue jusqu'à l'os, y est dépeinte de manière crue et authentique. Franck Serpico, jeune flic idéaliste, va se heurter de plein fouet à cette réalité et en payer le prix. Un film qui a marqué un tournant, à revoir dans cette édition entièrement restaurée, qui fait honneur au grain de la pellicule de l'époque.

Serpico, de Sydney Lumet, Studiocanal, disponible le 18 novembre, 24,99 €

Ça : volume 1 et 2

L'adaptation du roman culte de Stephen King au cinéma n'a pas fait l'unanimité. Le livre était, il est vrai, complexe, et difficile à prendre en main. En revanche, le coffret Steelbook 4K qui réunit les deux épisodes met tout le monde d'accord. Que ce soit au point de vue technique ou sur l'objet en lui-même, Warner a fait un sans faute.

Coffret ça 1 et 2, de Andrès Muschietti, Warner Bros, 59,99 €

Retour vers le futur 1 à 3

La célèbre trilogie est de retour avec plusieurs éditions destinées aux fans de Doc Brown et Marty. La première comprend les trois films dans une splendide édition 4K, avec en bonus la réplique miniature du célèbre skate-board volant de Marty. La deuxième sera quant à elle composée des trois boîtiers métal. En bonus, on trouvera notamment le script du premier film (60 pages) et le mythique almanach des sports. Quant à la troisième version, moins chère, elle se limitera aux trois boîtiers Steelbooks contenant les trois films et le Blu-ray des bonus.

Coffret Retour vers le futur, de Robert Zemeckis, Universal, de 74,99 à 129,99 €

300

Un film devenu instantanément culte, à sa sortie en 2006. Une image somptueuse, des effets spéciaux étonnants... 300 a lancé, avec la manière, la carrière de Zack Snyder. Quatorze ans plus tard, les fans sont toujours présents et ils seront ravis de ce procurer cette édition très spéciale. Bien au chaud entre amis, dans votre salon, vous aussi, vous pourrez crier : "This is Spartaaaaaaaaaaa !"

300, de Zack Snyder, Warner Bros, 29,99 €

TOTAL RECALL

Cette version totalement restaurée du «Total Recall» de Paul Verhoeven, sorti en 1990, était très attendue, et nécessaire. Elle ne sera disponible que quelques jours avant Noël, le 16 décembre prochain, mais elle vaut totalement le coup, tant pour la fiche technique, irréprochable, que pour l'écrin. A noter : la bande-son est en Dolby Atmos sur la VO, mais la VF reste disponible dans un très bon 5.1 DTS-HD.

Total Recall, de Paul Verhoeven, Studiocanal, disponible le 2 décembre, 25 €

HOLLYWOOD INTERDIT

Hollywood avant que le puritanisme ne s'en empare. C'est la promesse de ce «Hollywood interdit», contenant dix films sortis entre 1929 et 1934 (et ressortis en salles en juillet dernier). A cette époque, les réalisateurs jouissaient d'une liberté de ton surprenante, alors que les studios sont vus comme un lieu de débauche, à la suite de plusieurs scandales, tant sexuels que financiers. L'ange blanc, La belle de Saïgon, The Mind Reader... Autant de films qui nous paraissent aujourd'hui bien prudes, mais qui ne l'étaient pas à leur sortie, juste avant l'application du Code de censure Hays, qui limitait les thèmes dont les films pouvaient parler et les images que l'on pouvait montrer.

Coffret DVD 10 films Hollywood interdit, Warber Bros, disponible le 10 novembre, 49,99 €

Joker

Le film événement de l'année 2019, qui a fait quasiment l'unanimité aux Oscars. Pour Joaquin Phoenix, ce Joker est le rôle d'une vie et son interprétation en a laissé plus d'un bouche bée. Ce sera aussi le cas de cette édition limitée, qui comprend évidemment le film en version 4K, mais également la bande originale, gravée sur un vinyle… violet. Une petite merveille qui sera en outre accompagnée de photos du tournage et d'un boîtier métal au design exclusif.

Joker, de Todd Phillips, Warner Bros, 79,99 €

V pour vendetta

La collection «Titans of Cult» de Warner s'enrichit un peu plus, avec la sortie du coffret V pour Vendetta. D'une beauté hypnotique, il met sublimement en valeur le film de James McTeigue, basé sur le comics d'Alan Moore et David Lloyd. Un magnifique objet pour un film qui a marqué les esprits et les mouvements contestataires de la planète toute entière depuis sa sortie, en 2005.

V pour Vendetta, de James McTeigue, Warner Bros, disponible le 4 novembre, 29,99 €

COFFRET INTégrale de Clint eastwood

C'est le coffret de tous les superlatifs : 66 disques (63 films et des documentaires), soit l'intégralité de la carrière du grand Clint, que ce soit en tant qu'acteur ou comme réalisateur, entre 1958 et 2019. De L'inspecteur Harry à Impitoyable, en passant par Space Cowboys, ils sont tous là, somptueusement mis en scène dans un coffret XXL, qui réunira toutes les générations devant l'écran.

Editée à 2.200 exemplaires, cette intégrale comprend également des affiches, des photos, un livret et une préface écrite par le Pale Rider lui-même.

Coffret carrière de Clint Eastwood, Warner Bros, disponible le 16 décembre, 299,99 €