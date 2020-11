Noël 2020 : les meilleurs jeux de société à mettre sous le sapin

Des incontournables pour les fêtes. Les jeux de société sont des cadeaux toujours tendance, que l'on déballe avec les yeux qui brillent pour les partager en famille. Un secteur où les nouveautés et les concepts revisités sont, chaque année, nombreux.

Pac-man

Pac-Man débarque en jeu de société, alors que le mythique jeu d’arcade fête ses 40 ans cette année. Pour cet anniversaire un peu spécial, il se décline en un jeu de plateau à la fois coopératif et compétitif. Le joueur qui incarnera le célèbre glouton devra avaler toutes les billes jaunes pour gagner la partie. Mais il aura face à lui un ou plusieurs fantômes pour l’en empêcher. Cerise sur le gâteau : les bruitages du jeu s’inviteront dans la partie, et le plateau est très réussi. Pac-man, Dujardin, 29,95 € LABYRINTH 3D Culte depuis son invention, dans les années 1980, le jeu Labyrinth revient dans une version améliorée, baptisée 3D. A la dimension horizontale, connue de tous, s'ajoute désormais une dimension verticale et de vrais murs, ce qui rajoute un peu de piment. Seul face à un immense dédale, il faudra faire preuve de stratégie et de concentration pour remporter la victoire. Labyrinth 3D, Ravensburger, 29,99 € CLUEDO ÉDITION MENTEURS Une belle idée, pour revisiter un grand classique. Ce Cluedo édition menteur vous met vraiment dans la peau d'un des participants à la funeste soirée, accusé de meurtre. Pendant que l'enquête avance, on pioche une carte, que l'on doit lire à voix haute, ou pas. L'important est de faire croire à tout prix à sa version. Mais gare à celui qui se fera prendre en flagrant délit de mensonge ! Cluedo édition menteurs, Hasbro Gaming, 29,99 €

rick et morty

Qui parviendra le premier à la citadelle des Ricks ? Alors que les fans de la série d'animation Rick & Morty viennent d'apprendre une bonne nouvelle, ils retrouveront avec plaisir son univers déjanté dans ce jeu de plateau un peu particulier. A grand coup de portal gun, il s'agira de sauter de monde en monde pour avancer. Mais que les moins connaisseurs se rassurent, il est possible de jouer en équipe pour ne pas se ridiculiser totalement aux yeux de Rick Sanchez.

La Méga Rick'compet', 404 games, 19,95 €

THE KEY : VOLS À LA VILLA CLIFFROCK

Un nouveau style d'enquête, inspirée de la vague des Escape Games, c'est le challenge que propose «The Key : Vols à la villa Cliffrock». Dans ce jeu destiné aux plus de 8 ans, les joueurs (de 1 à 4) vont devoir faire fonctionner leurs méninges pour résoudre les vols qui viennent de se dérouler dans un palace situé en bord de mer. Tout le monde joue en même temps et doit récolter des indices et des témoignages pour trouver le(s) coupable(s), grâce à différents indices. Attention, il n'est pas forcément nécessaire d'être le plus rapide, car celui qui réussira à résoudre l'énigme avec le moins d'aide possible bénéficiera d'un gros bonus à la fin de la partie.

The Key : Vols à la villa Cliffrock, Haba games, 19,95 €

LE JEU dR good !

Comme l'explique Michel Cymes dans la vidéo de présentation du jeu Dr. Good, les enfants vont enfin savoir que la soupe ne fait pas grandir. Et ils vont en apprendre, des choses, grâce aux 400 questions sélectionnées par le médecin le plus connu du PAF. Elles sont réparties dans quatre catégories passionnantes (Activité physique, prévention, fonctionnement du corps et insolites) et, pour chaque joueur, l'objectif est de rassembler les quatre parties du cerveau afin de continuer son parcours et de remporter la partie.

Dr. Good!, Lansay, 24,90 €

monopoly édition mauvais perdants

Marre de toujours perdre au Monopoly ? Grâce à l'édition «Mauvais perdants», votre scoumoune habituelle pourrait devenir une alliée. Pendant la partie, chaque coup dur permet d'accumuler des pièces spéciales.

Au bout de quatre, il est possible de les échanger à la banque pour utiliser le pion M. Monopoly, qui permet de réclamer de l'argent au lieu d'en payer. Les nuls vont enfin prendre leur revanche !

Monopoly édition Mauvais perdants, Hasbro Gaming, 29,99 €