Harry Potter, jeux de société, made in France… quelles sont les tendances du jouet pour Noël 2020 ?

Entre couvre-feu et reconfinement, les courses de Noël sont dans l’esprit de tous les parents et grands-parents. Mais quelles seront les grandes tendances en cette année si particulière ? Les spécialistes du secteur décryptent le marché, et tentent de rassurer les consommateurs.

Alors que les magasins de jouets ont été contraints de fermer leurs portes, la plupart ont mis en place un système de clic and collect qui a déjà fait ses preuves au printemps dernier. La Fédération des commerces spécialistes de jouets et des produits de l’enfant a par ailleurs lancé une pétition en faveur de la réouverture des magasins de jouets, qui « réalisent 60 % de leurs ventes à Noël et ont déjà tous les stocks en magasin », rappelle-t-elle. Nul besoin donc de craindre les ruptures de stock.

« Quand on est des serviteurs du Père Noël comme nous le sommes, on a toujours l’envie que cette tournée se passe le mieux possible », note de son côté Franck Mathais, porte-parole de JouéClub. Quels jouets auront dès lors les faveurs des enfants et de leurs parents et dicteront les tendances de 2020 ?

Jeux de société, jardinage, atelier do it yourself… Le précédent confinement a-t-il modifié les envies ? Quels héros feront vibrer les bambins à Noël ?

Harry Potter, la Reine des neiges, Pokémon, star wars... les héros ont la cote

Si traditionnellement, les sorties de films influencent les grandes tendances jouets, le confinement a largement malmené le calendrier des sorties. Du très attendu « Mulan » de Disney à « Pierre Lapin 2 », les reports se sont enchaînés. Face à cette absence d’actualité cinématographique forte, « les héros connus ont la cote » explique Franck Mathais. Les Pokémons, dont les cartes se sont vendues à des millions d’exemplaires, Harry Potter qui plaît à toute la famille, ou encore la Reine des neiges sont toujours très présents », poursuit-il.

Force est de constater que le héros de JK Rowling est toujours plébiscité. Déguisement, figurine, nouveau décor Lego mettant en scène le célèbre chemin de traverse, ou encore près d’une dizaine de jeux de société sont en effet consacrés au petit magicien aux lunettes rondes et à son univers.

L’explosion des jeux de société

Ce n’est pas une nouveauté, les jeux de société ont toujours eu la cote auprès des familles et attirent toujours plus de joueurs, adultes notamment, ces dernières années. Mais le confinement du printemps dope encore plus les ventes. « Les jeux de société ont explosé », explique Franck Mathais. En étant contraint de rester chez nous, on a redécouvert la valeur du jeu. Le jeu de société est l’objet qui rassemble par excellence. Ce n’est pas toujours facile par exemple de décrocher un ado de sa console mais avec un jeu c’est plus facile. D’autant qu’il y a une grande diversité, avec des jeux d’enquêtes qui deviennent plus complexe mais aussi culturels, scientifiques ou encore sur l’élocution ». Au sein des boutiques JouéClub, «c’est certainement le rayon où l’on trouve le plus de références», poursuit-il. Un marché qui bénéficie de la multiplication des jeux pour adultes mais aussi l’émergence de petits éditeurs à l’instar de Blam !, une entreprise française créée en 2015 et située en Haute-Savoie, qui propose à travers ses jeux de véritables aventures magiques, fantastiques. Les jeux intemporels ne sont pas en reste. « Le Monopoly standard fait partie des jeux les plus vendus en France alors qu’il a 85 ans », note Franck Mathais. D’autant que ces grand classiques ne cesse de se renouveler, à l’image de Pictionary qui lance une édition spécial permettant de dessiner dans l’air, Monopoly qui sort une version mauvais perdants, ou encore Cluedo qui propose une version menteur.

Le do it yourself toujours présent

Les loisirs créatifs figurent toujours en bonne place sur la liste de Noël, mais le confinement ne semble pas avoir dopé cette tendance. Atelier parfum, pâtisserie, bijoux ont toujours la cote auprès des enfants et des parents, mais les ventes ne semblent pas s’être envolées, contrairement aux jeux de société qui ont enregistré une hausse de plus 13 %. « Ce que l’on constate cette année, c’est que l’activité qui marche c’est la couture », note toutefois Franck Mathais, avec par exemple la commercialisation d’une machine à coudre faite pour les enfants, pour qu’ils créent les habits de leurs poupées. « On est dans l’univers de l’imitation. Les enfants veulent faire comme les grands » explique le responsable.

Barbie, Playmobil, Lego... les INTEMPORELS résistent

Ils ont séduit des générations entières et leur succès ne se dément pas. Décennies après décennies, ils figurent irrémédiablement parmi les jouets les plus plébiscités. « Tous les ans, il y a le match Playmobil/ Lego », s’amuse Franck Mathais. Barbie reste aussi sur le haut du podium. La célèbre poupée de Mattel, qui a fêté l’année dernière ses 60 ans, n’a pas pris une ride dans le cœur des enfants, grâce notamment à des modèles sans cesse renouvelés, et à l'écoute des évolutions de la société. Des produits qui, comme les jouets d’imitation et l’univers des circuits et des pistes, ont toujours les faveurs des enfants.

Le made in France et les produits écolos attirent toujours plus

Dans le monde « d’après » - ce fameux monde plus responsable faisant la part belle à la relocalisation dont tout le monde a entendu parler au printemps - le made in France et les produits responsables sont-ils aussi plus présents sur le marché du jouet ? « Le made in France a une bonne dynamique. Il a augmenté en volume », note Franck Mathais. A titre d’exemple, Doudou et Compagnie a notamment racheté fin 2019 Maïlou tradition, labélisé entreprise du patrimoine vivant, basée en Bretagne et réputée pour ses peluches de prestige. L’objectif entre autres : répondre à l’engouement des consommateurs pour les produits fabriqués dans l'Hexagone. Et il est de plus en plus palpable surtout dans le secteur de la petite enfance. A l’issue du premier confinement, selon le sondage « Puériculture : les nouveaux comportements d’achat des mamans suite au confinement et à la crise du COVID», près de 20 % des mères interrogées envisagent d’acheter en priorité des produits fabriqués en France. Plus de 50 % déclarent également être à l’avenir plus attachées aux valeurs de la marque (écoresponsabilité RSE…).

Côté écologie, « c’est émergent. La plupart des jouets ne sont pas issus d’une chaîne de recyclage », poursuit Franck Mathais. Des efforts sont toutefois faits par les fabricants, qui travaillent à la réduction des déchets plastiques dans les jouets et les emballages, en évitant par exemple le suremballage ou les liens plastiques, ou en proposant des gammes plus responsables, à l’image de Clementoni dont la ligne de jouets labélisé Play for future compte une centaine de références 100 % recyclés.