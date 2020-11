Noël 2020 : voici les jouets à mettre sous le sapin cette année

Confinement ou pas, il y aura des jouets sous le sapin. Pas question de priver nos charmantes têtes blondes, d'autant que les fabricants proposent comme tous les ans une foule de nouveautés.

En moyenne, 60 % des jouets qui arrivent sur le marché à Noël sont nouveaux. Cette année ne déroge pas à la règle. Pour faire le plein d'idées cadeaux, cette sélection rassemble les grandes tendances, entre produits lancés cette saison mais aussi grands classiques incontournables. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les prix.

L'HÔPITAL PLAYMOBIL

Un grand classique, que l'actualité a remis au centre des préoccupations des grands, mais aussi des petits. Pour dédramatiser la situation, le jeu est un excellent moyen et l'hôpital aménagé Playmobil offre de nombreuses possibilités. Salle d'opération, bureau, ascenseur, sanitaires, il y a de nombreux endroits où vivre des aventures palpitantes, du côté des patients comme des soignants. Bon à savoir : L'hôpital peut être agrandi facilement, puisqu'une version spéciale est disponible. Elle est dotée d'un étage supplémentaire, qui se clipse sur les deux étages déjà en place, et d'un héliport.

Hôpital aménagé, Playmobil, dès 4 ans, prix public conseillé 124,99 €

donatina, la Poupée kawai

Mignonnes jusqu'au bout des ongles, les poupées Kindi Kids devraient faire fureur, cet hiver. Dotés de cheveux flashy et de grands yeux malicieux, ces petites camarades de jeux sont destinées aux enfants de 3 ans. De nombreux modèles existent, mais notre préférée est Donatina, avec ses cheveux roses fluo.

Poupée Donatina Kindi Kids, Moose Toys, dès 3 ans, prix public conseillé 34,99 €

LE DRESSING DE BARBIE

Imperturbable depuis plusieurs décennies, Barbie ne rate jamais une occasion de présenter ses dernières nouveautés. En 2020, ce sera notamment ce dressing luxueux, qui permet de stocker de nombreuses tenues. Facilement pliable et transportable, il est évidemment idéal pour partir en vacances avec sa poupée et ses accessoires.

Dressing de luxe Barbie, Mattel, dès 3 ans, prix public conseillé 54,90 €

un t-rex ultra-réaliste

La folie Jurassic Park/Jurassic World ne s'arrête pas. Avec l'arrivée de la série animée «La Colo du crétacé» sur Netflix, les enfants ont une envie folle de faire rugir leurs dinosaures. Ce spectaculaire T-Rex, à la finition exemplaire, ouvre la gueule et vibre grâce à un bouton dissimulé sur la queue. Si vous manquiez de place (ça arrive, on le sait), une version plus petite et plus mignonne est également disponible.

T-Rex Jurassic World, Mattel, dès 4 ans, prix public conseillé 44,99 €

Le jeu familial «Qui suis-je ?»

Lauréat de deux prix des Etoiles du jouet 2020 dans la catégorie « environnement » et « jouer ensemble », Quizz my face se réapproprie avec humour le célèbre jeu Qui-suis-je ? Chaque participant pioche ainsi un masque et devra deviner, grâce à une série de questions, qui il est parmi trente-six personnages : vampire, monstre, poule… Un jeu made in France fabriqué intégralement en carton et bois.

Quizz my face, Welcome Family, dès 3 ans, prix public conseillé 9,99 €

Des cosmétiques bio faits maison Le «DIY» a la cote, le bio aussi. Pour que les enfants puissent créer leurs propres cosmétiques naturels, Clementoni lance cette année un atelier spécialement imaginé pour confectionner gel douche, shampoing, mousse de bain, crème, ainsi que du parfum à partir de matière biologique certifiée et de colorants naturels. Des produits que l'on peut ensuite glisser dans des flacons en plastique recyclé. La biocosmétique, Clementoni, dès 7 ans, prix public conseillé 39,90 € Un baby yoda animé Le fameux Baby Yoda est enfin disponible. Tour droit tiré de la série à succès The Mandalorian, l'enfant aux pouvoirs fascinants s'anime pour Noël. Il suffit de toucher sa tête pour que cette version animatronique s’active et propose plus de 25 sons et mouvements. De quoi ravir les petits (et les grands) fans de Star Wars. Star Wars L’enfant animatronique, Hasbro, dès 4 ans, prix public conseillé 59,99 €

La Barbie mystère

Avec Barbie Color reveal Sirene, Mattel joue l’effet de surprise. Bien à l’abri dans une pochette mystère, enduite de peinture, Barbie révèle sa jolie silhouette de sirène après avoir été trempée dans l’eau chaude. Il existe cinq modèles et chacune est accompagnée d’accessoires.

Barbie Color reveal sirène, Mattel, dès 3 ans, prix public conseillé 29,99 €

Rubik’s Race, le jeu inspiré du célèbre casse-tête

Inspiré du célèbre casse-tête aux faces colorées, Le Rubik’s race met au défi deux joueurs de recréer au centre de leur plateau respectif le motif indiqué par le shaker. Pour cela, ils devront faire glisser les carrés de couleur le plus vite possible.

Rubik’s Race, Goliath, dès 7 ans, prix public conseillé 22,90 €

L'ATELIER BIJOUX CRÉATIF

Les ateliers créatifs font toujours fureur à Noël. Spécialiste en la matière, Auzou propose avec Mes colliers cuir et paillettes, un kit pour se lancer dans la création de deux jolies pièces résolument tendance.

Mes colliers cuir et paillettes, Auzou, Dès 7 ans, prix public conseillé 10,95 €

un casque de Stormtrooper à assembler

Pour partager en famille la passion des Lego comme de Star wars, ce casque de Stormtrooper est pensé comme un véritable objet décoratif. Il réservera de beaux moments de complicité, car il faudra la présence d'un adulte pour assembler, patiemment, les 647 pièces.

Casque Stormtrooper, Lego, prix public conseillé 59,99 €

LE PICTIONARY aérien

Plus de trente-cinq ans après sa création, le Pictionary s’offre une petite révolution. Avec cette nouvelle version, les participants dessinent dans les airs, à l’aide d’un stylo spécial, et leurs réalisations apparaissent sur écrans : smartphone, tablette ou même téléviseur.

Pour ce faire, il suffit de télécharger gratuitement l’application du jeu. Une fois installée, aucune connexion internet n’est nécessaire.

Pictionary Air, Mattel, dès 8 ans, prix public conseillé 24, 99€

un ATELIER RÉSINE décoratif

Salué aux Etoiles du jouet, cet atelier original permettra aux enfants de créer toutes sortes de bibelots, porte-clefs, presse-papiers en résine dotés d’inclusions de leur choix : fleurs, coquillages, paillettes.

L’atelier Résine, Sentosphère, dès 10 ans, prix public conseillé 29,90 €.

LA GAMME CHANTIER DE PLAYMOBIL

C'est bien connu, les enfants sont des bâtisseurs. Pour eux, Playmobil lance une nouvelle gamme «chantier», dotée entre autres d’une grue radio commandée capable de supporter une charge de 500 grammes et pouvant atteindre plus d’un mètre de haut. Un produit vendu en exclusivité par certaines enseignes spécialistes du jouet.

Grue radiocommandée, Playmobil, dès 4 ans, prix public conseillé 105,99 €.

Le nouveau circuit Gravitrax

Jouer avec la gravité en imaginant des circuits toujours plus fous, tel est le concept de Gravitrax. Avec Gravitrax pro, le niveau monte encore d’un cran, donnant aux enfants la possibilité d’imaginer un terrain de jeu encore plus extravagant grâce à de nouvelles pièces inédites. En exclusivité dans les enseignes de jouets.

Gravitrax Pro, Ravensburger, dès 8 ans, prix public conseillé 64,99 €

LE VINYLE DES TOUT-PETITS

Le tourne-disque «retour vers le futur» a un parfum de souvenirs. Alors que les platines vinyles sont plus que jamais tendance, les tout-petits auront eux aussi la leur avec ce modèle Asmodée doté de cinq disques aux mélodies bien connues.

Tourne-disque, Asmodée, dès 18 mois, prix public conseillé 39,99 €

L'atelier biscuits à message

Les enfants aiment cuisiner. Pour les chefs en herbe, Kids Cook a imaginé un nouvel atelier pâtisserie résolument dans l’air du temps : les sablés à message. Grace à lui, les petits pourront réaliser de délicieux biscuits aux formes variées et dotés d’un petit mot de leur choix : papa, maman, love… Il leur suffira d’assembler les lettres dans l’outil à fabrique pour personnaliser leurs créations gourmandes.

La fabrique de biscuits, Kids Cook, dès 5 ans, prix public conseillé 19,90 €

Moteur, action ! avec VTech

Pour les réalisateurs ou youtubeurs en herbe, Vtech lance cette année la Kidizoom vidéo studio HD. Une caméra accessible dès 5 ans, saluée par le Grand prix du jouet dans la catégorie High tech, qui permet de créer ses propres vidéos, d’y ajouter des effets spéciaux, de la musique, des sons et des trucages grâce au fameux fond vert, technique cinématographique permettant de filmer un acteur dans un faux décor. Action !

Kidizoom vidéo Studio Vtech, de 5 à 12 ans, prix public conseillé 70 €

Le loto des sons

Ecouter, sentir, toucher, voir… développer les sens des enfants est capital. Avec le Loto des sons, Sentosphère mets au défi les petits et leurs parents d’identifier 120 sons (animaux, instruments, bruit du quotidien…). Dès que le boîtier émet un son, les enfants doivent retrouver le jeton correspondant à celui-ci. Drôle et éducatif.

Le loto des sons, Sentosphère, dès 4 ans, prix public conseillé 29,99 €

La tour infernale