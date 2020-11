Noël 2020 : voici les meilleurs champagnes à déguster

Avec ses fines bulles, le champagne reste incontestablement l'une des stars du réveillon. Voici une sélection de bouteilles et de coffrets pour célébrer ces fêtes de fin d'année.

De Saint-Gall

© De Saint-Gall

Le chef de caves Cédric Jacopin s’est associé à l’ancien second de la cheffe Anne-Sophie Pic, Stéphane Rossillon, pour imaginer un accord à quatre mains. De cette collaboration est née la cuvée Orpale 2008 composée exclusivement de Chardonnay, idéale pour un apéritif raffiné ou des assiettes à base de poissons comme la dorade.

Champagne Grand Cru Blanc de Blancs, cuvée Orpale millésime 2008, De Saint-Gall, 110 €.

Tsarine

© Tsarine

La maison frappe fort cette année en présentant ses bouteilles dans des photophores en métal doré ou rouge qui s’illuminent et subliment les cuvées. La cuvée premium est conseillée pour un apéritif ou pour accompagner un plat à base de saumon, des tapas de jambon sec ou une assiette de fromages. Un champagne aussi beau que bon.

Champagne cuvée premium brut, Tsarine, 29,90 €.

Taittinger

© Taittinger

La cuvée Comtes de Champagne 2008 de la célèbre maison Taittinger rend hommage au Comte Thibaud IV qui, au 13e siècle, ramena de son voyage en Orient l’ancêtre du Chardonnay. Un cru prestigieux qui accompagnera les plateaux de fruits de mer et les mets raffinés du réveillon.

Comtes de Champagne Grands Crus Blanc de Blancs 2008, Taittinger, 162 €.

Ayala

© Ayala

Conçue en édition limitée, la cuvée Le Blanc de Blancs de la maison Ayala se fera une place sur la table des festivités, accompagnée d’un fondant de veau braisé ou d’un ceviche de daurade au citron pour une note fraîche et acidulée.

Champagne Le Blanc de Blancs 2014, Ayala, 55 €.

Collet

© Collet x Ludovic Turac

La cuvée Blanc de Noirs élaborée à partir de Pinot Noir et de Meunier, séduit par ses notes dominantes de fruits et ses fines bulles. Ce nectar se marie avec de la viande blanche ou des accords terre-mer, à l’instar d’un roulé de volaille au pesto de roquette et basilic ou un tartare de saumon agrémenté de pommes vertes.

Champagne Blanc de Noirs Premier Cru, Collet, 36 €.

Vranken

© Vranken

Des senteurs florales d’acacia, de noisettes et des notes d’orange, voilà ce que réserve la cuvée Diamant Bleu Blanc de Blancs millésimé 2008 de la maison Vranken. Le flacon taillé comme une pierre précieuse met en valeur cet accord à la robe or jaune pâle satiné.

Champagne Diamant Bleu, Vranken, 60 €.

Boizel

© Boizel

Pour sa 20e édition, la maison Boizel a donné carte blanche à la créatrice parisienne Sylvia Toledano. Distribué en édition limitée, cet assemblage de Pinot Noir, de Meunier et de Chardonnay se pare de mille et une pierres précieuses qui apportent de la féérie à ce coffret.

Champagne rosé, Boizel, 48 €.

Lanouvelle

© Lanouvelle

Pour Paul de Lanouvelle, 29 ans, le champagne est une histoire de famille. Descendant de Nicolas Ruinart et neveu de la Veuve Clicquot, il a lancé sa propre marque. Pour ces fêtes de fin d’année, ce passionné propose la cuvée Brut Affriolant vieillie en cave pendant quatre ans qui ne contient que peu de sulfites.

Champagne cuvée Brut Affriolant, Lanouvelle, 36 €.

Duval-Leroy

© Duval-Leroy

Les fines notes d’agrumes s’allient à merveille avec des nuances plus boisées pour ce millésime 2002 de la cuvée Femme de champagne de la maison Duval-Leroy. Ce nectar jaune paille a été réalisé à partir de vignes vieilles de 35 à 45 ans.

Champagne cuvée Femme de champagne, Duval-Leroy, 250 €.

Nicolas Feuillatte

© Nicolas Feuillatte

La cuvée Terroir Premier Cru a le mérite de s’accorder avec tout un repas pour un moment de partage. Une poêlée de champignons, des viandes mijotées en sauce, un plateau de fromages (chèvre, comté affiné, gouda vieux…), ce champagne va révéler toutes les saveurs.

Champagne Terroir Premier Cru, Nicolas Feuillatte, 39 €.

Delamotte

© Delamotte

Delamotte qui fête ses 260 ans, célèbre son Blanc de Blancs en le commercialisant dans un porte-bouteilles gravé aux armes de la maison. Les fines bulles de ce champagne sublimeront les langoustines, crevettes, huîtres et tourteaux.

Champagne Blanc de Blancs, Delamotte, 115 euros les 3 bouteilles et le porte-bouteilles.