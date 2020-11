Noël 2020 : quel Baby Yoda offrir ou se faire offrir ?

C'est lui la star de Noël. «The Child», immédiatement surnommé «Baby Yoda» lors de son apparition dans la première saison de «The Mandalorian». Sur Internet, il est partout, et nous nous sommes posé la seule question valable : lequel choisir ?

La version ultime

Un souci du détail presque dérangeant. Cette version en taille réelle de l'enfant (son nom officiel en français dans la série) arbore notamment un duvet hyper-réaliste et hyper-mignon sur le sommet du crâne et on a presque le sentiment d'avoir le «vrai» en face de soi. Il faut avouer que la sculpture est parfaite, ainsi que le choix des matériaux. Ce Baby Yoda, réalisé à l'échelle 1 et qui mesure exactement 42 cm de haut, n'est évidemment pas un jouet mais un objet de collection. Le prix s'en ressent, oui, mais qui ne craquerait pas devant une telle bouille ?

The Child, Sideshow collectibles, 327 € (hors frais de port)

La version Funko Pop géante

Les figurines Funko pop sont partout sur nos étagères et Baby Yoda ne pouvait pas y échapper.

Pour notre part, nous craquons complètement pour cette version géante de 30 cm de haut, où Baby Yoda plonge son regard pénétrant dans le nôtre. Une méga-figurine pas forcément facile à ranger, mais tellement réussie.

Figurine Funko Pop The Child 369, Funko, 39,99 €

La version sac à dos

Il n'y a pas que les figurines dans la vie. Voici un Baby Yoda à emporter partout avec soi. Ce mini sac à dos hyper-mignon, de la marque Loungefly, est en simili-cuir et devrait avoir son petit succès,en cette fin d'année. Certes, il n'est pas très grand, mais il ne manque pas de force.

Sac à dos L'enfant, Loungefly, 68 €

LA VERSION Lego

Avant de voir ce Baby Yoda prendre vie, il faudra le mériter. Et monter les 1.073 pièces qui le composent. Evidemment, les esprits chagrins trouvent que la «mignonnerie» du personnage original perd une grande partie de son identité dans cette relecture cubique. Oui, mais on est fan ou on ne l'est pas. Et ce Baby Yoda revu par Lego fera une splendide sculpture contemporaine dans votre salon (vous pouvez tenter de le justifier comme ça). Le petit plus ? Il est accompagné d'une mini-figurine que vous pourrez cacher dans le vide-poche de la voiture, pour toujours avoir un Baby Yoda à portée de main.

L'enfant, Lego, 84,99 €

La version peluche

Un doudou Baby Yoda, c'est évidemment possible. D'une vingtaine de centimètres de haut, cette peluche sera le compagnon idéal pour binge-watcher la deuxième saison de The Mandalorian, actuellement en cours de diffusion sur Disney+. Vous noterez également qu'elle est beaucoup plus souriante que l'original.

Peluche The Child, Disney, 30,90 €

La version animatronique

L'enfant aux pouvoirs fascinants s'anime pour Noël. Il suffit de toucher sa tête pour que cette version animatronique s’active et propose plus de 25 sons et mouvements. De quoi ravir les petits (et les grands) fans de Star Wars. On adore notamment le voir fermer les yeux et agiter ses gigantesques oreilles.

Star Wars L’enfant animatronique, Hasbro, dès 4 ans, prix public conseillé 59,99 €

la version baskets

La passion pour Baby Yoda peut aussi se vivre dans la discrétion, grâce à ces baskets Adidas de la série spéciale Mandalorian. Les fans apprécieront le détournemet d'une très classique paire de Top Ten Hi, avec l'ajout de quelques détails qui changent tout. Le vert pâle de l'enfant est évidemment présent, et la petite créature se trouve également dessinée sur la languette.

En cas de probable rupture de stock sur ce modèle, sachez qu'il existe aussi une version The Child de la Adidas Superstar, vert pâle avec trois bandes noires, et 4 autres modèles emblématiques, tout aussi attirants.

Top Ten Hi The Child, Adidas, 89,95 €