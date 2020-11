Noël 2020 : des baskets écolos à glisser au pied du sapin

L’univers de la mode, industrie parmi les plus polluantes, multiplie les initiatives écoresponsables. Les sneakers n'échappent pas à la tendance, et les modèles respectueux de l’environnement sont de plus en plus nombreux.

Pour que Noël soit cette année plus responsable, pourquoi ne pas glisser au pied du sapin des baskets toujours plus green. Qu'elles soient vegan, fabriquées à partir de matières naturelles - raisin, pomme ou cactus - ou recyclées, ces baskets et leurs fabricants limitent l'impact environnemental de leurs produits pour une mode plus durable, tout en restant résolument tendance.

Veja lance son nouveau modèle vegan

© Veja

Pionnier en matière de baskets écologiques issues du commerce équitable, Veja signe pour cet automne-hiver un nouveau modèle vegan : l’URCA. Conçu en toile de coton recouverte d’un enduit à base d’huile de maïs et doté de lacets en coton biologique, il affiche un design minimaliste paré de couleurs de saison ou plus pop.

URCA, Veja, 130 €.

Le coq sportif signe une gamme à partir de raisin

© Le coq sportif

Alors que Le coq sportif a choisi de ne plus utiliser de plastique dérivé du pétrole pour réaliser ses chaussures, la marque va plus loin. Elle a lancé à la rentrée une nouvelle gamme de baskets éco-responsables à faible empreinte écologique et carbone. Baptisé Gaïa et Nérée, ces deux modèles en cuir végétal sont fabriqués à partir de résidus de raisins non utilisés après extraction des jus pour la production du vin ou de la grappa, et sont conçus au Portugal.

Gaïa, Le coq sportif, 115 €.

Clae innove avec ses premières sneakers en cactus

© Clae

Certains utilisent le raisin, d’autres la pomme, pour créer des cuirs naturels. La marque californienne Clae mise quant à elle sur le cactus. En partenariat avec DESSERTO®, lauréat du Green Product Award 2020, la marque lance en effet la première sneaker en cuir de cactus, plus précisément à partir de figuier de barbarie. Une plante cultivée uniquement grâce à l’eau de pluie et dont seules les feuilles matures sont utilisées pour ne pas endommager la plante. Ce modèle vegan à faible empreinte écologique est disponible en trois coloris en quantité limitée.

Green cactus Leather, Clae. En précommande à partir du 06 Novembre 2020 à 119€ au lieu de 139€.

Caval signe son nouveau modèle écoresponsable et dépareillé

© Caval

La griffe de sneakers dépareillées – dotées d’un pied droit et gauche différent – qui en mai dernier lançait la première basket conçue en cuir de pomme, dévoile pour les fêtes un nouveau modèle au design soigné baptisé John & Yoko, en hommage à John Lennon et son épouse. Des baskets au design réussi, disponibles en six coloris, conçues en matériaux éco-responsables (semelle en caoutchouc recyclé, lacet biologiques…) et de fabrication 100 % européenne. Afin d’éviter la surproduction, ces modèles sont disponibles en pré-commande depuis le 28 octobre pour une livraison prévue le 30 novembre.

Modèle John&Yoko, Caval, 135 €.

Superdry présente la superdry vegan trainer

© Superdry

Soucieux de devenir plus durable et plus conscient de l'environnement, en utilisant des matériaux qui respectent le bien-être des animaux, Superdry lance cette saison sa superdry vegan trainer. Un modèle mixte disponible en version haute ou basse et décliné dans une foule de coloris, du bleu au vert pomme en passant par le rouge et le blanc. 100 % vegan, testé 172 fois pour s’assurer qu’aucune matière ne provient d’animaux, ces modèles composés à 33 % de matériaux recyclés n’utilisent que de la colle 100 % à base d’eau.

Superdry vegan trainer, Superdery, à partir de 99, 99 €.

M. Moustache lance ses modèles aux semelles recyclées

© M. Moustache

La marque de chaussures originales M. Moustache propose de son côté des baskets en semelles recyclées. Comme le souligne la marque, 11 paires de chaussures sont achetées toutes les secondes, soit 350 millions de paires tous les ans. Alors que la griffe a lancé l'année dernière son programme Enco(re) afin de collecter et recycler les chaussures usagées, elle lance cette année son projet (re)colte. Des baskets dont les semelles sont fabriquées à partir de chaussures usagées, recyclées au Portugal et réintroduites dans 58% leur collection de baskets. Parmi elle, la Brigitte, la Marie (photo), la Renée. Existe aussi pour homme.

Modèle Marie, M. Moustache, 130 €.