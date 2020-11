Ces 5 produits d’entretien naturels à avoir absolument chez soi

Des alternatives plus saines et économiques. Plusieurs ingrédients naturels peuvent remplacer les produits ménagers industriels vendus dans le commerce. Voici ceux à avoir absolument chez soi pour entretenir sa maison du sol au plafond.

Le vinaigre blanc

Dilué dans de l’eau, le vinaigre blanc peut notamment être utilisé pour enlever le calcaire, et nettoyer les fenêtres. Il rend en effet les vitres éclatantes et dépourvues de traces. Après avoir vaporisé le mélange sur la surface, frottez avec un chiffon micro-fibres et laissez sécher. Il faut également savoir que le vinaigre blanc, vendu en moyenne 0,45 euros le litre en grande surface, élimine les mauvaises odeurs et a une action antimicrobienne. On peut ainsi s’en servir pour désinfecter son réfrigérateur ou encore les toilettes. En revanche son action contre les virus est quasi-inexistante.

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude, que l’on trouve généralement sous forme de fine poudre blanche, est un excellent produit pour faire briller les surfaces en inox, et laver en profondeur l’intérieur de son lave-vaisselle. Pour ce faire, dispersez deux grosses cuillères à soupe de bicarbonate dans le fond de l'appareil, puis faites-le tourner à vide. Il permet en outre d’éliminer efficacement les graisses brûlées accumulées sur les plaques, dans le four, au fond des poêles, et autres ustensiles de cuisine. Il est aussi réputé pour absorber les mauvaises odeurs.

Le savon de Marseille

Composé à 72% d'huile végétal, le savon de Marseille n’est pas uniquement un produit d’hygiène corporelle. On peut l’utiliser en guise de lessive – râpez environ 50 grammes de savon et mélangez les copeaux dans 1 litre d’eau chaude –, ainsi que pour nettoyer le sol et toutes les surfaces de la maison. Ce type de savon est idéal pour laver et faire briller le carrelage, l’email de la baignoire, du lavabo... Humidifié, il permet d'autre part de venir à bout des taches tenaces, que ce soit sur des vêtements, un canapé, ou bien un tapis.

Le savon noir

Disponible en pâte ou sous forme liquide, le savon noir présente lui aussi de multiples avantages. Comme le savon de Marseille, ce produit naturel est redoutable contre les taches, et possède de puissantes propriétés dégraissantes et désinfectantes. On peut ainsi s’en servir pour récurer son four et ses plaques de cuisson, ainsi que toutes les pièces de son logement, et ce, quel que soit le type de revêtement (sols plastiques, carrelage, parquet…). Il peut aussi remplacer les produits vaisselle industriels et s’avère très efficace pour raviver l’éclat de l’argenterie.

Le citron

Le citron est un agrume plein de ressources, que ce soit pour le corps humain, et pour assainir sa maison. Reconnu pour chasser les mauvaises odeurs, on peut notamment l’utiliser pour désodoriser son intérieur, le réfrigérateur, la poubelle, ou le lave-vaisselle (placez directement à l'intérieur une moitié de citron). Il est également efficace contre les traces de calcaire. Sachez enfin que le citron et le bicarbonate de soude font bon ménage. On peut par exemple utiliser ce mélange pour retirer la moisissure des joints de carrelage, ou le vaporiser sur les textiles pour enlever les odeurs de tabac imprégnées.