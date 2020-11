Noël 2020 : les meilleurs produits de beauté à mettre sous le sapin

Alors que Noël approche, les marques de cosmétiques et parfumeries proposent des produits inédits et des coffrets originaux. Soins pour le corps et la peau, maquillage, fragrances et autres accessoires… Voici une sélection de cadeaux beauté à déposer au pied du sapin.

Un regard mis en beauté

La marque anglaise Pixi, créée par la maquilleuse Petra Sand il y a une vingtaine d’années, a débarqué depuis quelques mois en France et cartonne auprès des beautystas. Parmi les produits qui devraient les séduire, ce coffret qui renferme quatre eye-liners dans un mini format.

Endless Silky Eye Pen Kit, Pixi Beauty, 18 €

Des ongles pailletés pour faire la fête

Pour briller de mille feux au réveillon, Mavala a conçu une ligne exclusive de vernis à ongles pour les fêtes de fin d’année. Cette collection de Mini Color’s se compose de six teintes nude et pastel auxquelles viennent s’ajouter de petites paillettes ultra fines pour une note féérique. Golden, Ice, Blue, Black, Moon ou Copper Twist… chaque femme trouvera son style.

Mini Color’s Twist & Shine, Mavala, 5,90 € le flacon de 5 ml.

Une palette de maquillage scintillante

Aux formules mates crémeuses et lumineuses déjà existantes ont été ajoutées des teintes métalliques, intenses ou plus douces. Cette palette de fards à paupières de la très tendance Charlotte Tilbury permet d’alterner quatre looks différents grâce à douze teintes au total. Bronze doré, rose cuivré, rubis profond, violet chaleureux… les alliances seront multiples.

Instant eye palette, Bejewelled Eyes to Hypnotise, Charlotte Tilbury, 75 €

Un parfum... et bien plus encore

A offrir ou à se faire offrir, l’adorable Teddy Bear de Giorgio Beverly Hills qui revêt cette année un pyjama aux rayures blanches et jaunes et un masque de nuit en satin, devrait encore en faire craquer plus d’une. Et avec la peluche collector, l’eau de toilette mythique aux notes fleuries, boisées et vanillées.

Coffret «Collector Bear 2020», Giorgio Beverly Hills, 78 €

Des fards et des blushs inspirés des mangas

On adore cette collection de maquillage signée Paul & Joe Beauté sur laquelle s’est invité Doraemon, célèbre chat-robot issu du manga imaginé par Fujiko Fujio. Les fans reconnaîtront aussi sa petite sœur, Dorami. A l’intérieur de cette pochette totalement régressive, quelques surprises dont une poudre visage illuminatrice et un fard à joues rose corail pour un effet bonne mine.

Collection maquillage 2020, Paul & Joe Beauté, 60 €

Des mains douces comme de la soie

S’il protège contre le Covid-19, le gel hydroalcoolique assèche la peau. Cette même peau qui subit aussi les agressions extérieures comme la pollution et le froid (de plus en plus intense en cette saison). La marque Baïja propose donc un coffret en édition limitée pour avoir des mains douces et hydratées, lequel se compose d’un gommage contre les rugosités, d’un savon et d’une crème. Trois soins révélant un agréable parfum d’iris et de patchouli.

Coffret Delirium Floral, Baïja, 19,90 €

un rouleau aux pouvoirs magiques

Après avoir appliqué son sérum ou sa crème de jour/nuit, on se masse le visage avec ce rouleau de quartz pour tonifier et apporter de l’élasticité à la peau. Une technique ancestrale qui favorise le drainage lymphatique héritée de la médecine chinoise. La pierre ovale - la plus grande - sert à raffermir les joues, le front, le cou et le buste. La plus petite est dédiée, quant à elle, au contour des yeux. Ce rouleau se place au réfrigérateur après utilisation.

Quartz roller, Seasonly, 28 €

Une bouche glamour et pulpeuse

Orange lumineux, rose vif et rouge intense sont les trois nouvelles déclinaisons de la gamme de rouges à lèvres Lunaison de Gucci Beauty proposée en édition limitée. Une texture crémeuse et riche, des reflets étincelants, un effet de velours scintillants pour des lèvres sublimées et ultra glamour.

Rouge à lèvres Lunaison, Gucci Beauty, 44 €