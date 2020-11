Sports d'hiver : les stations de ski françaises sont prêtes à ouvrir dès la fin du confinement

Alors que la fin du reconfinement est prévue pour le 1er décembre, les stations de ski ont tout mis en œuvre pour élaborer un protocole sanitaire efficace, et assurent être prêtes à accueillir les vacanciers.

« On se prépare et on est prêt pour l'ouverture mais ça ne dépend pas de nous. Tout ce qui dépend de nous est fait : la préparation des pistes, le protocole sanitaire », explique ainsi Jean-Marc Silva, directeur de France Montagnes, organe de promotion des montagnes françaises. Alors que près de 350 stations émaillent le territoire, elles trépignent d'impatience. La plupart ouvrent habituellement entre début et mi-décembre. Les plus tardives pour Noël. Mais toutes attendent le lancement de la saison. Une ouverture qui constitue un véritable enjeu économique pour les acteurs de la montagne, déjà amputés d’une partie de la saison dernière, stoppée net le 16 mars en raison du premier confinement.

Un arrêt anticipé qui a eu des conséquences économiques. Les premières estimations, établies fin juillet lors des « Assises de la relance en montagne», faisaient état de 800 millions d'euros de perte d'exploitation, et 10 millions de nuitées perdues rien que pour les départements de Savoie et Haute-Savoie. Domaines skiables de France (DSF) estimait à 6 millions le nombre de journées-skieurs non réalisées, équivalant à une perte de chiffre d'affaire de l'ordre de 15 % en moyenne. De son côté, Jean-Marc Silva évoque un manque à gagner compris entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros pour l'ensemble de la filière.

toute la filière montagne mobilisée

Aussi, pour maintenir l’activité hivernale, tout en répondant aux contraintes du contexte sanitaire, l’ensemble des élus et professionnels de la montagne française se sont mobilisés. Domaines skiables, écoles de ski, commerces et locations de matériel, hébergements et offices de tourisme, bars et restaurants, tous œuvrent pour accueillir les vacanciers dans des conditions sanitaire accrues.

« Avec le préfet de Savoie, coordinateur national pour le protocole sanitaire en montagne, nous avons travaillé sur tous les plans avec tous les acteurs », souligne Jean-Luc Bloch, président de France Montagnes et président de l’association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM). « A présent, nous sommes dépendants de l'évolution de la situation sanitaire. Nous espérons que le confinement portera ses fruits », explique ce dernier, avant de souligner qu'« il ne faut pas céder à la panique. La distanciation sociale sur les pistes est naturelle et le ski se pratique en plein air. A nous d'être vigilant dans les espaces clos. » France Montagnes, association regroupant les principaux acteurs du tourisme, a ainsi récemment détaillé sur son site et sur les réseaux, le protocole anti-covid qui attendra les vacanciers cet hiver.

Le masque obligatoire dans les remontées mécaniques, pas sur les pistes

Comme tous les sports de plein air, la pratique du ski se fera tout logiquement sans masque de protection. Ce dernier restera toutefois imposé dans plusieurs cas de figures. « Quand les skieurs arriveront en bas des pistes, le port du masque sera obligatoire comme cela se fait partout dans les transports», souligne ainsi Jean-Luc Bloch.

Les bonnes nouvelles venues d'en haut pour cet hiver !





Cet hiver, je skie



Les stations seront aux petits soins pour vous !





Répondant en effet au cadre légal actuellement en vigueur, le masque devra ainsi être porté dans les files d’attente et sur les remontées mécaniques, dont le débit et la capacité ne sont pour l’instant pas limités, et dont les zones de contacts seront par ailleurs désinfectées quotidiennement. Dans le cadre des leçons de ski dont les capacités d’accueil ne sont pas non plus restreintes, les moniteurs et les élèves, à partir de 11 ans, devront également porter le masque lors des rassemblements au début et à la fin des cours.

En station, le port du masque sera aussi obligatoire dans tous les lieux publics, chez les loueurs et dans les navettes. Comme avant le reconfinement, dans les bars et les restaurants, seules les consommations assises seront autorisées, les tables seront espacées d’un mettre et le masque sera imposé lors des déplacements, souligne par ailleurs cette infographie.

A travers ces informations, France Montagnes compte bien rassurer les consommateurs avec un mot d’ordre, «cet hiver, je skie» en toute sécurité. D’autant que, selon Jean-Marc Silva, « la montagne a une carte à jouer ». Car si cet hiver sera « inédit avec moins de clients internationaux lié à la fois à une problématique de transports comme de fermeture des frontières », explique-t-il, la montagne pourrait toucher une nouvelle clientèle. « A défaut d’aller loin, les voyageurs pourront aller haut », note-t-il. « Alors que le budget des Français a été mis à mal, la montagne propose des offres pour tous les budgets et tous les goûts. Dans cette période d'incertitude, il faut rassurer les clients d'un point de vue sanitaire et financier. S'ils réservent maintenant et qu'ils ne peuvent pas partir, ça ne leur coûtera rien », conclut-il.

les stations attendent la validation des tests antigéniques

Pour aller plus loin dans le protocole sanitaire, les maires des stations de montagne attendent de pouvoir déployer massivement en station la pratique des tests antigéniques, dont les résultats sont obtenus en une demi-heure. L'ambition : tester, directement sur place et rapidement, saisonniers et salariés de la filière. Un enjeu majeur selon eux qu’ils ont évoqué fin octobre avec les parlementaires du Réseau Fil neige. « Disposer de ces tests serait pour les stations de montagne un véritable atout, car leur rapidité permettrait de dépister en particulier les personnels saisonniers de manière plus régulière, et donc d’éviter la propagation de l’épidémie et l’éventuelle interruption d’activités économiques, et par conséquent de fermeture de stations », ont ainsi souligné les maires du Conseil d’administration de l’association nationale des maires de stations de montagne. « La première des choses pour protéger nos clients, c'est de protéger nos travailleurs. Si l'on détecte vite, on évite la propagation. C'est vraiment là -dessus que l'on se bat», souligne leur président Jean-Luc Bloch.

L'économie de la montagne représente 10 milliards d'euros. Jean-Marc Silva, directeur de France Montagnes

Les tests sont commandés mais les maires attendent, pour l'heure, la validation définitive du protocole par les pouvoirs publics. Un sujet que Jean-Luc Bloch compte bien aborder avec Jean-Baptiste Lemoyne, alors qu'il doit s'entretenir jeudi prochain avec le secrétaire d’état en charge du tourisme. Alors que les tests arriveront début décembre en station, Jean-Luc Boch, qui dit avoir trouvé une oreille attentive auprès des pouvoirs publics, espère bien obtenir notamment des réponses quant à la validation des tests antigéniques, l'autorisation d'ouvrir des centres de prélèvement en station et savoir si les infirmiers, les pisteurs-secouristes, les pompiers pourront pratiquer ces tests nasopharyngés.

Autant de mesures qui visent à assurer un maximum de sécurité dans les stations afin que la saison hivernale puisse se tenir dans les meilleures conditions. Un enjeu capital pour la filière. « L’économie de la montagne, représente pour l’ensemble de ses acteurs 10 milliards d’euros et concerne 120 000 emplois non délocalisables », note Jean-Marc Silva. Pas question de passer à côté de la saison qui court sur vingt-quatre semaines, d’autant que chaque semaine compte. L’avant-saison, de novembre à décembre, et les vacances de Noël ont représenté l’année dernière 34 % de la fréquentation annuelle des domaines skiables. « Economiquement, c'est vital. Mais les maires de stations ne sont pas irresponsables. S'il faut attendre, une ou deux semaines, nous le ferons», conclut Jean-Luc Boch, tout en précisant « si toutes les mesures mises en place sont respectées, on sera plus en sécurité en montagne qu'ailleurs sur le territoire ».