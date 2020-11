Noël 2020 : les décos de table tendance pour des fêtes réussies

Comme chaque année, les enseignes de décoration mettent les petits plats dans les grands. Nature, colorée ou immaculée, la table de fête 2020 se décline à l'infini mais n'oublie pas la tradition.

le végétal et les matières naturelles dans tous leurs états

La nature s'invite sans-gêne chez Zara Home, avec cette nappe à motifs fleurs (59,99 euros), décor champêtre pour jolies assiettes en grès aux bords volontairement irréguliers (11,99 euros). Des chandeliers allongés en laiton (17,99 euros) redonnent à l'ensemble un peu de sobriété.

La nature prend aussi ses quartiers chez H&M Home qui fait la part belle au bois avec le saladier (39,99 euros), au grès avec des assiettes creuses rendues uniques par leur procédé de fabrication (12,99 euros), et au végétal avec les motifs houx de son chemin de table en coton (9,99 euros).

Ambiances mille et une nuits

Monoprix mise sur la couleur bleu nuit de ses assiettes et bols pétrole au liseré doré (à partir de 4,99 euros), et l’accumulation de verrerie dont des bougeoirs fumés (4,99 euros). Le fastueux cocktail est rehaussé d’une lumière cuivrée enchanteresse digne d’un palais.

AM.PM opte pour la lumière tamisée des photophores en métal noir ajouré d’inspiration orientale Bataglia (35 euros le lot de trois). La carafe Antigone (69 euros), réalisée à la main, veille les convives servis comme des rois dans des assiettes en grès émaillé métallisé effet bronze Doria (45 euros les quatre), et des verres à l’élégance néo-classique La Rochère (49 euros le lot de six).

cinquante nuances de marron

La nature prend aussi forme chez Alinéa avec des matières naturelles et des teintes brutes pour une atmosphère chaleureuse. Du métal brun, avec les étoiles décoratives formées de petites cloches Eugène (6 euros) et Tatay (3,80 euros), et du grès effet texturé pour les assiettes plates (10 euros) et à dessert Largo (8 euros). Le mariage est parfait avec la finition satinée de la ménagère Thai (55 euros).

Les tons beiges et marrons chauds sont aussi de sortie sur la table Habitat avec les assiettes (10,90 euros) et bols en porcelaine Restonica (6,90 euros), auprès desquels brille la rétro-chic bougie en verre soufflé Rodin (9,90 euros) et les bougeoirs en aciers aux couleurs irisées Roissy (à partir de 19 euros).

la tradition revisitée

Comme toujours à Noël, le rouge est très présent. Il donne même tout son éclat aux verres à vin Vinter d'Ikéa (3,99 euros), et aux rayures de la nappe (15,99 euros) issue de la même collection.

L’art du décalage

Pour surprendre et dépayser, Vegaooparty mise sur le Lama et une déco multicolore sur le thème du Mexique... De quoi plaire aux hôtes, il n’y aura pas de vaisselle à faire : les assiettes Lama de Noël sont en carton (4,99 euros les huit), tout comme les gobelets Latina (5,99 les huit).

un beau Noël blanc

Noël se décline en blanc et gris du côté de chez Maison du monde avec les chemins de table imitation fourrure Eskimo (25,99 euros). Une ambiance polaire à laquelle s'intègrent parfaitement les verres à vin effet chromé Harmonie (41,94 euros le lot de six).



La blancheur est aussi à l'honneur de la table d’Alexandre Turpault, dont la nappe en lin Domaniale n'échappe pas non plus à la tendance nature, elle qui s’inspire de «l’empreinte d’un sous bois forestier poudré des premières neiges». Ses motifs de feuilles mortes, branchages, pommes de pin et baies - des végétaux fossiles fixés par le gel d’hiver - composent un vaste tableau naturel qui plonge la salle à manger dans une ambiance féérique (à partir de 399 euros).