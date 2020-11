Noël 2020 : les idées les plus insolites à mettre sous le sapin

Il y a les cadeaux classiques, et puis ceux qui sortent de l'ordinaire. Et si offrir un cadeau original constitue une prise de risque évidente, c'est aussi l'occasion de se démarquer.

DES BOULES DE PÉTANQUE PRÉSIDENTIELLES

Sur la boutique de l'Elysée, on trouve des cadeaux classiques, comme un bloc-notes ou des serviettes de tables bleu blanc rouge… Mais on ne s'attendait pas à y trouver des boules de pétanque.

De la marque Obut, bien connue des boulistes, elle sont en outre très bien finies, avec une gravure «Présidence de la république» qui devrait vous attirer quelques commentaires lors la prochaine partie. Elles sont livrées avec un cochonnet tricolore, ce qui ne gâche rien.

Boules de pétanque, Obut X Elysée, 59,99 €

Une vierge pleine de force

L'artiste Soazig Chamaillard se plaît, entre autres, à détourner l'iconographie religieuse pour la mixer avec des éléments très référencés de la pop culture mondiale. Parmi ses dernières créations, on peut citer cette Sentaï Maria qui est donc, comme son nom l'indique, une vierge Marie version Sentaï. Si son casque vous fait penser à Bioman ou Power Rangers, c'est dont totalement assumé et drôle, mais pas seulement. Comme tout bon Sentaï qui se respecte, elle se décline aussi en version Force rouge, force bleue, jaune, verte et rose. Mais cette version «vierge», que l'on peut trouvez chez Artoyz, est encore plus exclusive, puisque seuls 100 exemplaires sont mis en vente. A vous de lui redonner des couleurs, ou pas.

Sentaï MariA DIY, Artoyz, 59,95 €

UN MASSEUR PLAQUÉ OR

Le pistolet de massage Theragun est déjà un bel objet. Mais sa version 24K Gold Pro pousse le curseur un peu plus loin. Son petit plus ? Un système de rotation (les deux disques brillants sur la photo) orné d'or 24 carats qui le transforme en objet ultra premium (et ultra cher). Mais cette édition limitée est le cadeau parfait pour les fanatiques fortunés de thérapie par percussion, qui permet de masser les tissus profonds et de soulager les muscles endolories avant et après l'effort. Techniquement, ce Theragun reste le nec plus ultra, avec son bras rotatif, son écran OLED et ses deux batteries interchangeables pour une utilisation continue (cinq heures d’autonomie).

Theragun 24K Gold Pro, Therabody, 1.049 €

Une enceinte qui a du coffre

La sculpture Wild Kong de Richard Orlinski continue à se décline sous de nouvelles formes. L'artiste contemporain continue sa réflexion sur l'instinct animal et notre propre animalité avec cette œuvre inspirée du King Kong des origines. Mais avec Orlinski, l'art peut aussi être pratique, puisqu'un partenariat a été noué avec les créateurs de la borne de recharge universelle Kiwi Box, pour aboutir au concept du Kiwikong. Un objet étonnant, décoratif et pratique à la fois. D'un côté, c'est une enceinte connectée et un chargeur à induction. De l'autre, c'est une sculpture tout en angles saillants, d'environ trente centimètres de haut, qui ne passe pas inaperçue.

Kiwikong, Orlinski, 499 €

Des baskets qui cassent des briques

Une collaboration qui casse des briques. Le mythique modèle de baskets Z8000 d'Adidas s'associe, en cette fin d'année, avec Lego pour une collaboration colorée et déjà couronnée de succès. A tel point que la rupture de stock a été quasiment immédiate. Mais pas d'inquiétude, car si ce modèle précis sera sûrement difficile à trouver,

il se murmure qu'un deuxième (pas forcément une Z8000) est en préparation dans les laboratoires d'Adidas. Il devrait être présenté dans les semaines qui viennent et sera donc disponible pour les fêtes.

ZX 8000 Lego, Adidas, 129,95 €

UN JEU DE SOCIÉTÉ ÉTRANGE

Tout le monde connaît le Monopoly ou le Scrabble. En revanche, il y a peu de chances que vous ayez déjà joué à Toilettes Folies. Un jeu étrange, où il faut utiliser une petite ventouse en plastique à tour de rôle pour espérer faire jaillir la crotte des toilettes. Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé. Le score obtenu alors le nombre de fois où le joueur a le droit de tirer la chasse d'eau. Si le caca s’envole, il faut l’attraper en premier pour marquer des points. Certes, le bon goût n'est visiblement pas de la partie, mais les enfants adorent.

Jeu Toilettes folies, Mattel, 25 €