Noël 2020 : les pièces Mode féminines à glisser au pied du sapin

Le prêt-à-porter est toujours plébiscité à Noël. Chaussures, cachemire, top, chemise, maroquinerie, montre... pour enrichir sa liste de cadeaux, cette sélection réunit nouveautés et intemporels repérés dans la collection automne-hiver.

Collection capsule, grandes tendances du moment, de la bottine à bout pointu au velours, pièce incontournable du vestiaire féminin ou de créateur, accessoires éco-responsables, voici un tour d'horizon des pièces à glisser sous le sapin et qui pourront facilement être commandées en ligne. Une bonne nouvelle en ce moment.

le sac anniversaire MINI «MACY»

Pour célébrer les 15 ans de la marque, Nat & Nin signe une version mini de son sac iconique Macy. Un petit format à emporter partout avec soi décliné en cinq coloris : rouge, vert, noir, camel et prune.

Mini Macy, Nat & Nin, 179 €.

Les bottines dans l'air du temps

Les bottines à bout pointu et les bottes froncées sont nombreuses cet hiver. Minelli s'approprie cette tendance et joue coup double avec ce modèle glamour resserré à la cheville et élégamment effilé.

Boot Tamani, Minelli, 159 €.

La capsule anniversaire inspirée et féministe

Sarenza célèbre elle aussi ses 15 ans cette année. La marque française en ligne propose pour l'occasion une jolie collection capsule de t-shirts inspirés. Des hauts imaginés par six créatrices - Côme Editions, Elise Chalmin, salut beauté, Valentine Gauthier et l’artiste Quentin Monge, qui illustrent leurs visions de la femme.

Capsule Sarenza Happy 15, Sarenza, entre 29 et 35 €.

La pochette éco-responsable

Maje signe pour les fêtes sa collection 100 % recyclée «Remade with love». Une sélection de pièces - shorty, top, culottes, pochettes - fabriquées à partir de tissus des précédentes collections.

Pochette matellassée, Maje, 45 €.

Le cachemire sans couture

Le pull en cachemire est un grand classique. Princesse Tam Tam en donne sa propre interprétation et innove cette saison. La griffe signe pour l'hiver une collection de cachemires sans couture encore plus confortable et toujours aussi chic. Une pièce qui se décline en quatre modèles avec des pulls à col V, col bateau, col rond ou en version cardigan. Disponible en sept coloris.

Cachemire sans couture, Princesse Tam Tam, entre 129 et 149 €.

Le style délicieusement rétro de la 720

Les années 1970 ont toujours la cote. Avec sa 720, issue de la collection automne-hiver 2020 et inspirée de ses runnings classiques, New Balance joue la carte du rétro avec style.

La 720, New Balance, 59, 50 €.

La chemise TomBoy à broder selon ses envies

La chemise blanche Tomboy, inspirée du vestiaire masculin, est devenue un incontournable du dressing féminin. Sézane donne son interprétation de ce grand classique et propose même d'y broder, si on le souhaite, un petit message ou tout simplement des initiales au fil rouge.

Chemise blanche Tomboy, Sézane, 85 €.

La montre chic et solaire

La jolie marque d'horlogerie française responsable et accessible Charlie Paris fait sensation avec sa montre solaire aux lignes résolument élégantes. Avec elle, plus question de voir sa montre s'arrêter puisqu'elle fonctionne à l'énergie solaire. Un must have responsable et durable mixte puisque son boîtier se décline en trois couleurs : acier, or rose et doré, à associer au bracelet de son choix.

La montre solaire, Charlie Paris en pré-commande livraison le 15 décembre, 165 €.

Le cabas de créatrice

La marque de la créatrice Sonia Rykiel est de retour. Rachetée en mai 2020, son e-shop à rouvert le mois dernier, à la veille des 53 ans de la marque parisienne. Pulls en maille, pièces iconiques, maroquinerie et accessoires raviront les fashionistas de la première heure. Baptisé Allée Rykiel, ce sac porte le nom de l'allée inaugurée en septembre 2018 à Saint-Germain-des-Prés, en hommage à la créatrice disparue en août 2016.

Sac « Allée Rykiel », Sonia Rykiel, 250 €.

La veste en velours, tendance de l'hiver

Un temps boudé, le velours a opéré son grand retour cet hiver. Lisse ou côtelé, de haut en bas, dans toutes les couleurs, il est partout. Pour coller à la tendance avec élégance, on mise sur la veste noire en velours lisse.

Veste en velours, Etam, 79, 99 €.