Noël 2020 : les meilleures idées pour les fans de super-héros

Qu’ils soient issus de l’écurie Marvel ou de DC Comics, les super-héros sont adulés par des milliers de petits et grands enfants dans le monde. Voici une sélection de cadeaux à déposer au pied du sapin pour que chacun puisse se transformer en justicier masqué pendant les fêtes de fin d'année.

direction gotham city avec la Batmobile

Ceux qui ont aimé le Batman de Tim Burton sorti sur les écrans en 1989, avec Michael Keaton, Jack Nicholson et Kim Basinger, devrait adorer cette Batmobile en briques Lego inspirée du film. Un modèle collector à construire et à exposer dans son salon. Cette voiture possède un cockpit coulissant, des mitrailleuses escamotables, et est vendue avec les figurines du Chevalier Noir, du Joker et de Vicki Vale.

1989 Batmobile, Lego, 249,99 €

une anthologie sur Wonder Woman

Alors que la sortie de «Wonder Woman 1984» de Patty Jenkins, avec Gal Gadot, a été repoussée en raison de l’épidémie de coronavirus, les fans de l’Amazone Diana Prince, devenue super-héroïne, pourront se consoler avec cet ouvrage qui reprend certains des plus grands épisodes de la guerrière : Wonder Woman 75th Anniversary Special (2016), Wonder Woman Annual #1 (2017) et Wonder Woman #750 (2020).

«Wonder Woman 80 ans», éd. Urban Comics, 22,50 €

Un mug pour faire le plein de super-pouvoirs

On a redécouvert récemment sa fabuleuse histoire au cinéma sous les traits de l’actrice Margot Robbie. Harley Quinn, la psychiatre un peu dingue qui va peu à peu s’émanciper du Joker, s’invite en cuisine avec son costume d’Arlequin. Un mug à son effigie qui donnera l’impression d’être doté de super-pouvoirs après avoir bu son thé ou son café.

Mug 3D Harley Quinn Abystyle, Warner Bros, 17,90 €

Un coffret pour tisser des liens avec Spiderman

Les enfants vont pouvoir faire équipe avec Spiderman grâce à ce sac 3D vendu chez Sephora. A l'intérieur, ils découvriront un gel douche et une eau de toilette pour être la star de l'école. De la lavande, du jasmin et de la menthe verte... l'association parfaite pour une fragrance de super-héros.

Coffret sac 3D eau de toilette Spiderman, Disney, 33 €

La panoplie du parfait Joker

Avec son sourire machiavélique, le Joker qui reste la Némésis de Batman, a été incarné par différents acteurs à l’écran, tels que Heath Ledger, Joaquin Phoenix ou encore Jared Leto. Dans cette box, quatre produits sélectionnés avec Warner Bros dont une casquette et un tee-shirt pour se glisser dans la peau de cet ennemi juré.

Box officielle Joker, Wootbox, 39,99 €