Une sélection de masques enfants ludiques pour aller à l'école

Le port du masque est obligatoire à l’école dès 6 ans. Alors que les enfants doivent changer de masque au moins une fois dans la journée, cette sélection de pièces spécialement adaptées à leur morphologie permettra d’assurer un bon roulement, tout en dédramatisant la situation grâce à des imprimés ludiques.

Et ils sont nombreux. Motifs fleuris, étoilés mais aussi sportifs ou à l'effigie de leurs animaux favoris habillent les masques imaginés spécifiquement pour les plus jeunes. Des pièces à glisser chaque jour dans le cartable ou le sac à dos et à commander en ligne.

La touche marine d'Isko Vital

La marque Isko Vital signe pour toute la famille de jolis masques conçus en coton biologique, lavables 30 fois et dotés de la technologie antibactérienne Sanitized. Les enfants pourront opter pour des imprimés fantaisie inspirés des fonds marins ou monochrome. Et pour les fêtes, la marque lance quatre modèles aux motifs de saison entre sucres d'orge, flocons et cerfs.

Masque enfant Supreme face Cover Ocean, Isko vital, lot de 3, 14,94 €.

Le plein d'imprimés avec Gap Kids

Gap Kids multiplie les imprimés fantaisie à l'attention des plus jeunes. La marque a imaginé une large collection de modèles sans couture, triple couche, doté d'un renfort sur l'arête du nez destinés aux enfants. Fleurs, ananas, bananes, constellation, esprit tie and die, camouflage, bandana ... Chaque kit contient trois imprimés différents.

Masque enfant, lot de 3, Gap Kids, 19,95 €.

La jolie collection 100 % confort d'A-qui-S

Bien connue des parents, la marque spécialiste des étiquettes et accessoires d'école pour enfants A-qui-S a lancé une collection de masques destinée aux écoliers. Elaborés selon les normes AFNOR et fabriqués en France en coton, ces modèles sont dotés d'élastiques qui passent derrière la tête pour plus de confort. Disponibles dans de jolis imprimés, ils sont en prime accompagnés d'étiquettes à personnaliser et à coller afin d'éviter de les égarer.

Masque de protection homologués AFNOR, A-qui-S, 10,50 €.

les motifs fantaisie de Monoprix

Monoprix signe de son côté une série de masques jeune public aux motifs fantaisie craquants et toujours appréciés des enfants. Entre dinosaures, étoiles, skateboards, cerises ou baleines, à chacun son thème de prédilection. Homologués AFNOR, ils sont lavables dix fois.

Lot de deux masques enfants, Monoprix, 9, 99 €.

La collection 100 % française du beau masque

Le beau masque mise sur la fantaisie et le 100 % français pour concevoir des masques adaptés aux enfants comme aux adultes. Labelisées AFNOR et oeko-tex, ces protections biodégradables et recyclables, lavables 50 fois, sont fabriquées en coton provenant de l'Hexagone et arborent en prime pour le jeune public des motifs originaux. Des dinos pour les plus jeunes, des licornes à colorier soi-même pour encore plus de fun, ou encore les incontournables flamands roses et imprimés fleuris et camoufflage pour coller à la tendance.

Masque enfant AFNOR, Le beau masque, 5,90 €.

La farandoles d'imprimés signés Mango Kids

L'enseigne Mango propose, elle aussi, une large collection de masques jeunesse. Ces modèles en polyester disponibles en trois tailles - 3-5 ans, 6-8 ans, 10-12 ans - qui jouent aussi bien sur les motifs animaliers, floraux, ludiques que sportifs et sont homologués selon la norme UNE 0065:2020 par AITEX. Les masques sont commercialisés seul ou par deux.

Masque, Mango Kids, à partir de 7,99 €.