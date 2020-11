Confinement : participez au premier festival de yoga virtuel

Qu’ils soient novices ou expérimentés, les adeptes du yoga sont contraints de pratiquer à la maison en raison de la fermeture des salles de sport. Pour les accompagner pendant le confinement, le collectif #savemyyoga propose le premier festival de yoga virtuel les 5 et 6 décembre.

Pendant ces deux jours, quarante studios, dont Le Tigre Yoga Club et Oly Be, vont proposer quarante cours pendant quarante heures. Cet événement sera donc accessible à partir du samedi, 5h, jusqu’à 1h, dans la nuit du dimanche au lundi. Les studios organiseront des séances de kundalini, de yoga doux ou dynamique, ou encore des conférences, des talks ou de la méditation.

Pour participer à ce festival virtuel ouvert à tous, il suffit de s’inscrire à la plate-forme en ligne, en échange d’une participation financière. Cette donation comprise entre 20 et 40 euros pour un accès illimité à dix heures de cours par jour, sera reversée, comme l’ensemble des fonds récoltés, à l’association Indra.

Cette dernière permet «d’établir des ponts entre les professionnels du yoga et du bien-être, et les institutions vouées à la santé, l’éducation et la réinsertion sociale», indiquent les organisateurs. Un lien Zoom sera envoyé aux participants la veille de l'opération.