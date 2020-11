Noël 2020 : les pièces mode Homme à glisser dans la hotte

La mode se conjugue évidemment aussi au masculin. Sneakers, sweats dans l'air du temps et accessoires sauront trouver leur place au pied du sapin.

Geek attitude, esprit streetwear ou encore pièce inspirée de l'univers de la montagne, sont réunis pêle-mêle entre hommage aux héros cultes, nouvelle collab et accessoires indispensables au dressing masculin.

La nouvelle collab Levis X New Balance

New Balance et Levi's acte 2. Pour leur seconde collaboration, les deux marques américaines revisite cette fois la 327 de New Balance. Un duo gagnant mêlant denim et cuir avec style. Un modèle disponibles en trois coloris.

Levi's X New Balance 327, 100 €.

Le sweat hommage au film culte « Retour vers le futur »

Alors que « Retour vers le futur » célèbre ses 35 ans, la griffe française Sweet pants rend hommage à la trilogie culte de Robert Zemeckis, dont le premier volet est sorti en octobre 1985. Comment ? En proposant au fan de personnaliser sweats et t-shirts de la marque avec les répliques et images incontournables de la saga.

Back to the futur, Sweet Pants, entre 50 et 85 € le t-shirt et sweet et 15 € la personnalisation.

Le bonnet streetwear

© Colmar

C'est la pièce incontournable de l'hiver. Avec son look urbain, ce bonnet de la marque haut de gamme italienne Colmar surfe sur la tendance logo. Un combo gagnant: street, sobre et tendance.

Bonnet à revers, Colmar, 45 €.

Le sac week-end monochrome

© Herschel Supply

Des envies d'escapades ? Pour préparer ses futurs week-ends, le Novel Duffel est un incontournable aussi pratique qu'estéthique. Disponible en 31 coloris.

Novel Duffle, Herschel, 99, 99 €

Le sweat inspiré de l'univers du ski

L'univers de la montagne a investit la planète mode depuis plusieurs saisons. La tendance ne faiblit pas avec ce sweat « Après ski » cooconing à porter à la ville comme en altitude.

Sweet Après Ski, Monoprix, collection disponible à partir du 9 décembre.

La montre geek hommage à Pac Man

© Timex / Pac Man

L'emblématique jeu d'arcade des années 1980 et son célèbre glouton jaune fête ses 40 ans. Timex ne manque pas ce rendez-vous et signe un modèle hommage en édition limitée, reprenant les codes du jeu. Un modèle qui se décline en trois couleurs : noir, doré et argenté.

Timex T 80 X Pac Man, Timex , 79 €.