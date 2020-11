Paris intègre le trio des villes les plus chères au monde

Le triste verdict est tombé. La capitale française figure en 2020 parmi les trois villes les plus chères au monde.

Selon une enquête de l’hebdomadaire The Economist présentée ce mercredi 18 novembre, Paris et Zurich montent ainsi sur le podium des cités où le coût de la vie est le plus élevé. La capitale hexagonale et la cité suisse rejoignent Hong Kong, déjà présente l’année dernière dans le peloton de tête, et détrônent Singapour, qui arrive cette année sur la quatrième marche et Osaka, cinquième de ce classement, ex-aequo avec Tel Aviv.

© The Economist

Outre Zurich, une seconde ville suisse figure dans le top 10 des métropoles les plus onéreuses au monde. Genève se classe en effet à la septième position, au coude-à-coude avec New-York, qui a reculé de trois places par rapport à 2019. Copenhague, qui intègre ce top 10 et Los Angeles, qui elle aussi a reculé à l’instar de Big Apple, se partagent la 9e marche et viennent clore ce palmarès. Dans l’ensemble, « les villes des Amériques, d'Afrique et d'Europe de l'Est sont devenues moins chères depuis l'année dernière, tandis que les villes d'Europe occidentale sont devenues plus chères », constate l’étude, qui a analysé les prix de 138 biens et services dans environ 130 grandes villes.

Les conséquences de la pandémie

En cause, la crise sanitaire mondiale et son impact sur les devises, comme l’a expliqué à l'AFP Upasana Dutt, l'une des responsables de l'étude. « La pandémie de Covid-19 a fait perdre en valeur le dollar américain, tandis que les monnaies d'Europe de l'ouest ou du nord de l'Asie se sont renforcées, ce qui a eu des conséquences sur le prix des biens et services ».

Des biens qui n’ont pas tous augmenté de la même façon. Et à nouveau, leur variation est directement liée au contexte sanitaire, notamment au confinement globalisé. « Si la plupart des prix des biens de consommation et des services sont restés relativement stables au cours de l’année écoulée dans les grandes villes du monde, la pandémie a eu un impact différent sur certaines catégories », soulève l’étude. Ainsi le coût des vêtements a été revu à la baisse quand le prix notamment des produits de loisir a grimpé, note le rapport : « des dix catégories couvertes, le tabac et les loisirs (y compris l'électronique grand public) ont connu les plus fortes hausses de prix depuis l'année dernière, tandis que les prix des vêtements ont connu la plus forte baisse », et d’ajouter que « les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont également eu des effets différents sur différents produits, faisant grimper le prix des produits à forte demande tels que les ordinateurs dans certaines villes ».

Si, comme le relève The Economist, les plus fortes hausses de prix en dollars américains ont été relevées à Téhéran, en raison notamment des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran - faisant passer le pays de la 106e à la 79e place des destinations où la vie est la plus chère - les prix constatés dans la ville sont bien moins élevés que ceux relevés pour le trio de tête, constate l'étude. Les plus fortes baisses de prix ont quant à elles été identifiées dans deux villes brésiliennes - à Rio de Janeiro et à São Paolo - « reflétant la faiblesse des devises et l'augmentation des niveaux de pauvreté », souligne enfin l'étude.