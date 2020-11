Instagram : Gault & Millau lance son calendrier de l'avent garni de cadeaux

La tendance est aux calendriers toujours plus originaux. Le célèbre guide Gault & Millau s’inscrit dans cette lignée et s’apprête à lancer sur Instagram, une version digitale de ce grand classique des fêtes de fin d’année.

Une première pour cet acteur majeur de la gastronomie fondé il y a plus de 50 ans, qui mise sur les réseaux sociaux et des produits d'exception pour sortir du lot. Disponible à partir du 1er décembre et jusqu’au 24, ce calendrier nouvelle génération met les petits plats dans les grands et permettra quotidiennement de remporter une surprise pleine de goût.

Vingt-quatre lots de prestige à la clef

A l’occasion de cette opération inédite, Gault & Millau sort en effet l’argenterie. Dîner haut de gamme, atelier gastronomique orchestré par un chef de renom, pause gourmande ou encore mets raffinés et ustensiles pour pratiquer à la maison garniront les volets de ce calendrier à nul autre pareil.

Parmi eux, participer à un atelier pâtisserie avec le chef Philippe Conticini, à un cours dans les célèbres cuisines du Ritz, ou encore profiter d'un tea-time au Crillon. Pour goûter à ces expériences haut de gamme, les gastronomes sont invités à se rendre quotidiennement sur le compte Insta du célèbre guide jaune et partager un commentaire. Un gagnant sera tiré au sort chaque jour.