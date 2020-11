Pourquoi il ne faut surtout pas jeter des piles à la poubelle

Depuis les années 1990, les piles sont considérées comme des déchets dangereux. On ne peut donc pas les jeter à la poubelle.

La raison est simple : dans les piles et accumulateurs (piles rechargeables, batteries), on retrouve du plastique et du papier, mais surtout, encore de nombreux métaux lourds qui peuvent être toxiques - pour les êtres humains et d'une manière générale pour tous les êtres vivants - et très polluants pour les sols notamment : nickel, cadmium, mercure, plomb, zinc, lithium, etc.

Quand elles sont jetées dans la nature, les piles se dégradent sous l'effet de la corrosion. Si elles sont jetées à la poubelle, elles sont enfouies - et finissent là aussi par se dégrader - ou incinérées, et relâchent alors ces métaux qui peuvent polluer l’environnement. Comme le rappelle Futura Sciences, le nickel peut causer notamment de l'eczéma ou des sinusites. Le mercure (qui lui a presque disparu de nos piles) provoque quant à lui des gingivites et des atteintes du système nerveux, de même que le cadmium, qui est cancérigène.

Les piles recyclées peuvent servir à fabriquer d'autres objets

En outre, près de 75 % des matériaux qui composent une pile peuvent être recyclés, puis servir ensuite à la fabrication de divers objets : gouttières en zinc, couverts en acier inoxydable, tôles de voitures, etc.

Comment faire, dans ce cas, pour recycler ses piles usagées sans risquer de détruire la planète ou sa santé ? Pour bien faire, les piles doivent être rapportées dans les points de vente. On pourrait penser que ce n'est pas facile à trouver, mais bien au contraire : désormais, tous les magasins qui commercialisent des piles sont tenus de mettre à disposition une borne de collecte.

Il y a également l'option de les rapporter dans certaines mairies ou espaces accueillant du public ou les déchetteries. Les piles seront ensuite enlevées par un transporteur spécialisé et dirigées vers des centres de stockage où elles seront triées par type (piles alcalines, piles salines, piles boutons, etc.), puis retraitées. Futura Sciences indique qu'une partie de leurs éléments sera recyclée et le reste sera placé en centre de stockage des déchets ultimes afin de ne pas contaminer l'environnement.