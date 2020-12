Noël 2020 : les plus belles montres à offrir ou à se faire offrir

Une montre, ou un garde-temps pour les puristes, reste un cadeau de choix, qui s'inscrit dans la durée. Pour cette fin d'année, les horlogers ont, encore une fois, mis les bouchées doubles pour séduire les amateurs.

Omega

Les montres de plongée Omega sont toujours un must. Et cette Seamaster Diver 300 un peu spéciale le confirme. Elle a été conçue en collaboration avec la fondation à but non lucratif Nekton, qui œuvre pour une meilleure connaissance du milieu marin, et de multiples détails rappelle sa nature profonde. Le cadran en céramique est ainsi orné d'un motif vagues, gravé au laser, et le fond du boîtier est décoré d'un sous-marin d'exploration très finement ouvragé. Le tout est entraîné par le mouvement automatique bien connu de la marque, le Master Chronometer 8806, toujours très efficace, qui assure 55 heures de marche.

Seamaster Diver 300 Nekton, Omega, 5.800 €

HAMILTON

Le style Hamilton, masculin et élégant, a fait ses preuves. La société née aux Etats-Unis – une rareté dans cet univers – produit des montres de grande qualité, à un prix largement inférieur à celui de ses concurrents suisses. Cette Intra-Matic Auto Chrono perpétue cette tradition avec talent.

Elle se distingue tout d'abord grâce à son indémodable bracelet en maille milanaise. Quant au boîtier de 40 mm, il est à la fois ni trop petit, ni trop grand, et conviendra à tous les poignets. Enfin, le cadran panda rend cette montre identifiable entre toutes.

Intra-Matic Auto Chrono, Hamilton, 2.095 €

G-Shock

La discrétion, très peu pour elle. Cette édition arc-en-ciel de la GM-110, avec ses 49 mm de diamètre, est presque une horloge portative. Etanche à 200 mètres, elle est taillée pour l'aventure, avec son boîtier en métal et résine, aux tons irisés. Si le coloris vous paraît un peu trop audacieux pour la porter tous les jours, il est utile de préciser que la collection comporte également des modèles plus classiques, dans les tons argent, or, ou noir brillant.

GM-110RB-2AE, G-SHOCK, 279 €

JUNGHANS

Ce n'est pas parce qu'on est cloués au sol qu'on ne peut pas s'offrir une montre de voyageur. Sur le cadran de cette Meister Worldtimer, Junghans a disposé un petit cercle représentant les 24 zones horaires de la planète. A tout moment, vous pouvez donc facilement savoir l'heure de Chicago ou de Nouméa. Cette coquetterie horlogère est habituellement réservé à des modèles plus chers, et l'horloger allemand Junghans frappe fort avec ce modèle à l'élégance exemplaire, étanche à 30 mètres.

Meister Worldtimer, Junghans, 1.790 €

Ulysse Nardin

Ulysse Nardin, chronométreur officiel du Vendée Globe, sort un modèle spécial pour célébrer le départ de l'édition 2020. Cette Diver Net rend hommage à la course au grand large, aux aventuriers. Mais elle alerte aussi face aux dangers de la pollution plastique en mer, et les milliards de morceaux flottant sur tous les océans du globe. Du bracelet au boîtier de 44 mm, les élements d'habillage de la Diver Net sont donc issus de filières de recyclage, notamment de filets de pêche recyclés.

L'horloger suisse a même créé au sein de ses ateliers une cellule de recherche dédiée aux matériaux issus de la mer, qui se penche notamment sur les caractéristiques des coquilles d’huîtres, des algues, ou du PET (bouteilles plastique).

Diver Net, Ulysse Nardin, Prix sur demande

Rado

Le design et la technologie réunies. En cette fin d'année, Rado innove avec la True Square Automatic Open Heart, une montre au boîtier carré réalisé en céramique, une vraie rareté dans le secteur. Cette matière offre au modèle une résistance impressionnante aux rayures, ainsi qu'une belle impression de légèreté (120 grammes seulement). Avec ses 38 mm de diamètre, elle joue la carte de la discrétion et conviendra autant aux messieurs qu'aux dames. Quant à son mouvement automatique C07, qui a fait l'objet d'une mise à jour récemment, il offre une réserve de marche pouvant atteindre les 80 heures.

True Square Open Heart, Rado, 2.360 €

Tag Heuer

Une nouvelle collaboration de haute volée entre Tag Heuer et Bamford Watch Department, après la Monaco de l'an dernier. 1.500 exemplaires seulement, pour cette Aquaracer exceptionnelle, glissée dans un boîtier de 43 mm. Réalisée en titane (gage de solidité et de légèreté), elle se distingue avec de subtiles touches orange sur les aiguilles, la lunette et sur le rehaut. Adaptée à la pratique sportive et aux conditions extrêmes, cette Aquaracer est étanche jusqu’à 300 mètres, et son mouvement automatique Calibre 5 lui assurent une réserve de marche conséquente.

Aquaracer Calibre 5, TAG Heuer x Bamford Department, 3.700 €

Breitling

Un boîtier tout en élégance, mais avec un petit quelque chose de rebelle. C'est ainsi que l'on peut définir le style de la Superocean Heritage '57 Outerknown, signée Breitling. Ce modèle, directement inspiré de la Superocean de 1957, comme son nom l'indique, célèbre à sa manière le mode de vie des surfeurs des années 1950-60. Il a été imaginé en collaboration avec Outerknown, la marque de surfwear de la légende Kelly Slater.

Au niveau du boîtier, étanche à 100 mètres, le bronze est présent, par petites touches. Ce métal a la particularité de se patiner avec le temps et il est de plus en plus utilisé en horlogerie. Quant au très élégant bracelet Nato, il est en maille Econyl, créée à partir de résidus de nylon issus pour partie de filets de pêche jetés ou perdus en mer.

Superocean Heritage '57 Outerknown, Breitling, 4.950 €

Une montre d'occasion certifiée

Le coût d'une belle montre est évidemment un frein, pour la plupart des amateurs. Plusieurs boutiques en ligne ayant pignon sur rue ont donc développé le marché de la montre de seconde main garantie. C'est le cas du Parisien Bucherer, qui a lancé le label «Certified Pre-owned» (Seconde main certifiée), sur son magasin en ligne.

Il est également possible, si vous disposez déjà d'une belle montre, de lui offrir un certificat garantissant son authenticité. C'est le service que propose Watch Certificate, à partir de 99 euros. Après avoir confié votre montre à un expert, ce dernier établit un document numérique infalsifiable, qui accompagnera votre montre tout au long de sa vie, avec des photos et ses caractéristiques. Un sésame qui peut se révéler précieux au moment de la revente. En cas de vol, le Watch Certificate vous assiste aussi auprès de la police et des assurances.