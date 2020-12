Noël 2020 : Furoshiki, sans scotch... Ces 5 techniques pour emballer ses cadeaux

Noël approche doucement et avec lui l’épreuve de l’emballage des cadeaux. Papier qui baille, finition ratée, rouleau épuisé en un temps record, panne de scotch…Les séances d’emballage peuvent rapidement tourner au fiasco. Afin d’éviter de passer pour celui qui ne sait rien faire de ses dix doigts, voici les différentes méthodes pour garantir des cadeaux bien emballés.

Toute simple ou plus esthétique, écolo ou sans scotch, les techniques sont nombreuses. De la désormais incontournable technique japonaise zéro déchet dite du «Furoshiki», à la confection d’une boîte en deux temps trois mouvements, en passant par la méthode diagonale facile et rapide, ces cinq tutoriels guideront pas-à-pas les ados aux deux mains gauches, les parents calfeutrés dans leur chambre et les grands-parents adeptes des belles finitions.

La méthode du Furoshiki, simple et écolo

De plus en plus à la mode pour son approche écologique, la technique du Furoshiki consiste à remplacer le papier cadeau, très polluant et à la durée de vie limitée aussitôt emballé aussitôt déchiré, par un morceau de tissu qu’il sera possible de réutiliser. Dans ce tuto bien fait, Crea Vea suggère trois façons très simples d’emballer ses cadeaux selon cette méthode japonaise zéro déchet. Il ne reste plus qu’à trouver de jolis morceaux d’étoffe en amont qui feront sensation au pied du sapin.

La boîte DIY, facile et rapide à faire

Pour emballer un présent aux formes arrondies ou tout simplement se lancer dans la confection d’un coffret original, ce tuto permettra de réaliser en deux temps, trois mouvements, une box triangulaire à adapter à la taille de son cadeau. Facile, cette réalisation nécessite toutefois d’acheter, au préalable, du papier cartonné, un lien (ruban, cordelette…) et de se munir d’un perforateur à papier ou troueuse. Pour le reste, un simple pliage attend ceux qui se lanceront.

la méthode diagonale, express ET ÉCONOME EN PAPIER

Tout droit venue elle aussi du Japon, la méthode diagonale bouscule les codes et fait gagner un temps précieux. Elle est d’une simplicité déconcertante, ne demande que trente secondes une fois la technique maîtrisée, et permet en prime d’économiser du papier. Le secret ? Placer son cadeau en diagonale. Il suffit ensuite de rabattre les coins et le tour est joué. En bonus, ce tuto déjà vu plus de 32 millions fois sur Youtube depuis 2017, offrira la possibilité de se lancer dans la confection d’un sac cadeau ou de « bolduc » fait maison.

L'emballage sans scotch, polyvalente et déco

Que l’on soit en panne de scotch ou que l’on cherche une alternative à cette bande autocollante, il est possible d’emballer ses cadeaux sans. Aléa Déco consacre un tuto à cette méthode où laine, cordelette, fil de couleur ou même bolduc permettront de remplacer le scotch après avoir réalisé un emballage classique. Très simple, il suffit d’entourer joliment son cadeau de cordelettes, d’y ajouter une touche déco (bouton, nœud) pour une finition plus soignée et le compte est bon. Une technique qui permettra en prime d’éviter de se retrouver au bout du rouleau sans solution.

La touche design, unique et artistique

Tout le monde ne pourra pas se lancer dans cette entreprise à moins d'y passer un bon moment. Mais pour ceux qui ont des doigts de fée, du temps, de la persévérance ou les trois à la fois, cet emballage inspiré des origamis suscitera l'admiration de tous les convives. Pour se lancer, ce tuto vraiment bien fait guidera pas-à-pas, étape par étape, les plus courageux pour un effet garanti le jour J.