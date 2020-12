Noël 2020 : les plus belles tenues pour préparer le retour des sports d'hiver

Pas de ski à Noël, dommage, mais les vacances de février approchent et il faudra un équipement de qualité pour affronter la neige et le vent.

NAPAPIJRI

Pas besoin d'être aussi beau que Taron Egerton, l'égérie de la marque Napapijri, pour porter la parka Celsius avec classe.

Ce modèle fait partie de la nouvelle gamme 20-22, qui correspond à la température, en degrés en degrés Celsius, idéale pour que le corps humain soit à son aise. Inspirée des vestes des explorateurs du cercle arctique, elle est fabriquée avec des matériaux en partie recyclés et surtout, un rembourrage sans plumes. Bon à savoir : la partie inférieure est amovible, pour un look urbain plus discret.

Manteau Parka Celsius, Napapijri, 999 €

QUIKSILVER

La veste de snow Black Alder de Quiksilver est un must indéniable. Chaude, mais pas étouffante, elle offre une liberté de mouvement totale aux riders les plus exigeants.

Sa membrane Gore-Tex 2L, réalisée à partir de fibres recyclées, est imperméable, coupe-vent et respirante, ce qui en fait un allié de choc sur les pistes, hors des pistes, et même dans la jungle urbaine.

Veste Black Alder, Quiksilver, 429,99 €

Burton

Imperméabilité et respirabilité sont les maîtres-mots, quand on cherche une veste de qualité pour les sports d'hiver. La Balsam de Burton, respecte parfaitement ces préceptes, en y ajoutant un zeste d'élégance.

Elle s'appuie sur des technologies eficaces (PrimaLoft, Gore-Tex, Polartec et Power Stretch) et Burton s'est engagé sur le chemin de la durabilité, avec la certification Bluesign pour 100% de ses équipements textiles d’ici la fin de l’hiver.

Veste Balsam, Burton, 300 €

Helly Hansen

Rien n'est laissé au hasard, avec cette combinaison Helly Hansen. La Ullr Chugach est destinée aux aventures dans la poudreuse la plus profonde.

Totalement imperméable, elle intègre une poche pour balise, un système Recco et enfin la technologie Life Pocket+, qui permet de prolonger l’autonomie des appareils électroniques, qui détestent par dessus tout les basses températures.

Ullr Chugach Powder Suit, Helly Hansen, 800 €

Picture

Picture soigne les rideuses, cet hiver. La veste Aeron est en effet le premier modèle triple couche de la marque française destiné aux femmes.

La partie extérieure, très innovante, est réalisée à partir de déchets de sucre de canne, transformés en polyester, pour un résultat à la fois élégant et respirant. Ultra-imperméable, l'Aeron est prête pour des sessions snow intenses.

Veste Aeron, Picture, 399,99 €

Patagonia

Patagonia et PrimaLoft, spécialiste de matériaux innovants, s'associent cet hiver pour inaugurer un procédé de fabrication plus éco-responsable. La veste Nano Puff est la première à en bénéficier.

Elle se distingue également par un matériau isolant ultra-léger et hautement compressible, qui fournit une excellente chaleur pour son poids et reste chaude même en cas d'humidité.

Veste Nano Puff, Patagonia, 210 €