Noël 2020 : les meilleurs parfums pour femme à offrir

Il ne vous reste plus que quelques jours pour trouver le cadeau qui plaira à votre compagne, votre sœur, votre nièce ou votre mère. Parmi les présents à offrir à Noël, le parfum reste une valeur sûre. Voici une sélection de fragrances tendance qui vous aidera à faire votre choix.

Mon Rouge ! d’Yves Rocher

A l’origine de cette fragrance, la parfumeuse Caroline Dufour qui a souhaité une création «rayonnante et puissante qui symbolise l’amour que nous diffusons autour de nous». Un mélange d’iris, d’essence de néroli et de patchouli renfermé dans un flacon écoresponsable au design moderne. Un rouge à lèvres «Le Grand rouge mat» est vendu avec le coffret.

Coffret Mon Rouge !, Yves Rocher, 29,95 €

Good Girl Fantastic Pink de Carolina Herrera

Une eau de parfum pour prendre de la hauteur et atteindre les étoiles. Carolina Herrera dévoile en édition limitée Good Girl Fantastic Pink qui ose des notes audacieuses de jasmin, de tubéreuse et d’amande, associées à une touche de tonka, de café́ et de fèves de cacao. Et le flacon fera assurément sensation.

Eau de parfum Good Girl Fantastic Pink, Carolina Herrera, 125 € les 80 ml. En exclusivité chez Sephora.

Rose Tangerine de Chloé

La maison Chloé propose une nouvelle déclinaison de son eau de toilette signature en imaginant une version twistée par des accents fruités, gage de fraîcheur. L’actrice britannique Lucy Boynton est le visage de la campagne publicitaire.

Eau de toilette Rose Tangerine, Chloé, à partir de 57 € les 30 ml.

Musc Invisible de Juliette has a gun

Musc blanc, jasmin et fleur de coton composent ce parfum qui se veut comme une seconde peau. Il nous aidera à supporter le froid et la pluie, et remportera tous les suffrages au pied du sapin.

Musc Invisible, Juliette has a gun, à partir de 25 € les 7,5 ml.

La vie est belle, édition limitée Noël 2020, de Lancôme

Pour ces fêtes, Lancôme réinvente son parfum La vie est belle, et habille son flacon de paillettes argentées, ainsi que d’un ruban argenté et d’une collerette grise métallisée qui promet de la fantaisie au réveillon.

La vie est belle, édition limitée Noël 2020, Lancôme, 84 € les 50 ml. En exclusivité chez Sephora.

Velvet Rose d’Acorelle

La rose ne cesse d’inspirer les marques de cosmétiques et les parfumeries. La maison Acorelle sublime la reine des fleurs en y ajoutant des essences de fruits (mandarine, litchi, framboise…) et un accord de géranium, de violette et de pivoine. Cette fragrance bio se distingue par sa composition vegan sans paraben, ni fixateurs chimiques.

Eau de Parfum Bio Velvet Rose, Acorelle, 32,90 € les 50 ml.

Si Nacre édition de Giorgio Armani

Pour célébrer cette année 2020 si particulière, la marque dont l’actrice Cate Blanchett est l’ambassadrice, a revisité son parfum iconique, Si. Une édition limitée très chic qui apporte une touche de grâce et de féminité.

Eau de parfum Si Nacre édition, Giorgio Armani, 124 € les 100 ml. En exclusivité chez Nocibé et dans les boutiques mode Armani.